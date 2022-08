1 La reazione di Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono innamorati a Uomini e Donne, lei nelle vesti di corteggiatrice, lui di tronista. Il loro amore ha vissuto alti e bassi, tra continui tira e molla, presunti tradimenti e discussioni, fino a che non hanno messo la parola fine alla loro relazione. Oggi Nicole è felice accanto al terzino del Monza, Armando Anastasio, mentre Colloricchio si è innamorato di Violeta Mangrinan durante l’avventura a Supervivientes in Spagna.

Il destino ha voluto che ora, a distanza di tempo, Nicole e Fabio condividessero in qualche modo la gioia di diventare genitori, anche se le loro strade si sono divise da un pezzo. E mentre Fabio Colloricchio si gode questo momento di felicità accanto alla sua dolce metà Violeta Mangrinan, qualcuno sui social punzecchia l’ex di lui Nicole Mazzocato, che tra 12 giorni diventerà mamma.

Ieri l’influencer ha voluto fare quattro chiacchiere con i fan e rispondere a qualche domanda. Non è mancata anche un riferimento a Fabio Colloricchio, diventato papà da poche ore: “Che assurda coincidenza la vita..a buon intenditor”, ha commentato un utente. Nicole Mazzocato non ha ceduto alla provocazione, ma ha comunque voluto replicare e mettere subito la parola fine a questa situazione, ancor prima che cominciasse:

“Mi sento di rispondere a questo messaggio perché è quello forse più delicato. lo sono felice, ho trovato tutto ciò che desideravo. Dall’altra parte è capitato lo stesso. Il destino ci ha uniti in questo momento personale, ma di felicità estrema. Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove posso comprendere al 100%. Mi piacerebbe solo che finissero i paragoni perché li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie”.

Così dunque Nicole Mazzocato ha cercato di non alimentare ulteriori frecciatine, pensando piuttosto a concentrarsi al suo momento. Tra le altre domande ha detto qualcosa anche riguardo alla sua gravidanza e come immagina il suo bambino…