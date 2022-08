Nicole Mazzocato è diventata mamma

Finalmente il grande giorno è arrivato! Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta e sui social ha voluto dare personalmente il lieto annuncio. Accanto a lei il suo compagno Armando Anastasio, calciatore attualmente in forza al Monza (una delle squadre neo promosse in Serie A). E sono stati proprio insieme a voler dare la lieta notizia ai propri follower: “14 Agosto 2022. Ore 15.22. Paolo Anastasio” (CLICCA QUI PER IL POST). Ad accompagnare queste parole alcune foto scattate poco dopo il parto.

Nicole Mazzocato nei giorni scorsi ha voluto raccontare ai propri fan le sue sensazioni. Prima del parto ha rivelato di non essere in ansai, poiché si reputa una persona razionale e riflessiva. Piuttosto si è detta emozionata e curiosa di conoscere suo figlio. Tra le tante domande, poi, ne è spuntata un’altra davvero molto curiosa. Qualcuno infatti le ha domandato come immaginava il bambino esteticamente e caratterialmente:

“Esteticamente…vedendo alcuni tratti somatici dall’ecografia, sembrerebbe la fotocopia di Armando. Vediamo se prende le lentiggini o gli occhi chiari da me… Caratterialmente non so, dovrebbe uscire segno zodiacale Leone come Armando! Speravo uscisse vergine come me, ma nada…”, ha detto Nicole Mazzocato. “Armando comunque è un Leone atipico, andiamo molto d’accordo ed è molto tranquillo, poi non so se sono io che lo tranquillizzo. Ad ogni modo mi auguro che sia un bimbo sano e felice..poi sono pronta a tutto, sia che sia un bimbo vivace sia che sia un bimbo tranquillo”.

Ha spiegato ai fan su Instagram. Ora il giorno è finalmente arrivato e Nicole è diventata mamma! In tanti si sono voluti congratulare con Nicole Mazzocato e il suo fidanzato Armando Anastasio per la nascita del piccolo Paolo. Tra i tanti commenti presenti troviamo gli auguri della cantante Anna Tatangelo, dell’ex gieffino Stefano Sala, così come quelli dell’attrice Ludovica Martino o ancora del compagno di squadra del Monza, Andrea Colpani e non solo.

Anche la squadra di Novella2000.it e Novella2000 fa i più sinceri auguri a Nicole Mazzocato e Armando Anastasio e dà il benvenuto al piccolo Paolo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.