Incidente in acqua per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

I Basciagoni non sembrano davvero trovare pace durante le vacanze e a ogni tappa sono protagonisti di una disavventura. Dal furto subito e sfogo avuto sul volto da Sophie Codegoni, per passare alla febbre (non dovuta al Covid) di Alessandro Basciano. Insomma, non si fanno mancare proprio nulla. E nelle scorse ora alla lista si aggiunge un altro imprevisto.

Stavolta, come raccontato dalla stessa Sophie Codegoni su TikTok, accidentalmente ha fatto cadere il fidanzato Alessandro Basciano in mare aperto mentre si trovavano in una moto ad acqua. Fortunatamente nessuno si è fatto male in modo serio e l’ex gieffino sembra stare bene, a parte qualche acciacco dovuto alla botta probabilmente. L’influencer, però, ha voluto comunque svelare l’accaduto ai numerosi fan. Nel video postato sul social si legge la seguente didascalia: “Quando lo fai cadere dalla moto d’acqua e si rompe le chiappe“.

Per sdrammatizzare il tutto, come si è solito fare su TikTok quando si aggiunge un audio esterno al proprio video, anche Sophie Codegoni ha voluto utilizzarne uno. Per la precisione ha preso in prestito la voce di una bimba che chiede scusa, mentre Alessandro Basciano la guarda con una faccia perplessa, immedesimandosi nella parte: “Io ti chiedo scusa, non l’avevo fatto apposta. Era colpa mia, sono un po’ sbadata“.

Il video, nemmeno a dirlo, ha ottenuto migliaia di like e diversi commenti di far divertiti per il simpatico siparietto e non di certo per il piccolo incidente avuto. Si sdrammatizza proprio perché fortunatamente è andato tutto nel migliore dei modi. Questo è un altro chiaro segnale che dimostra come tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano vada tutto a meraviglia, nonostante qualcuno abbia messo in giro le voci di una ipotetica crisi per la coppia. Un bel modo, dunque, per scacciare i pettegolezzi sul proprio conto!

