La presenza di uno stalker nella vita di Nicole Mazzocato

Nelle ultime ore Nicole Mazzocato ha deciso di aprirsi con i suoi fan per raccontare un’esperienza davvero inquietante che ha a che fare con uno stalker. Nelle sue Stories di Instagram, infatti, ha parlato ai fan di ciò che è accaduto in questo periodo. Qui sotto potete anche vedere il video completo:

Comunque, parliamo di questo così apriamo e chiudiamo la parentesi. Che è una parentesi che vorrei proprio eliminare forever. C’è stato un periodo in cui mi chiedevate perché io fossi sparita. Ero sparita perché avevo una persona che mi seguiva, uno stalker. Aveva capito dove abitavo. Si è presentato sotto casa mia, è stato denunciato ma continuava a scrivere delle cose poco carine. Fortunatamente io abitavo davanti ai Carabinieri, quindi ho cercato di bloccare subito la situazione.

Nicole Mazzocato racconta la sua esperienza con uno stalker pic.twitter.com/aphAqoUqte — disagiotv (@disagio_tv) August 18, 2021

Il discorso di Nicole Mazzocato, quindi, prosegue con altri dettagli:

Io sono una ragazza che vive sola. Abitavo vicino alla stazione. Per quanto avessi i Carabinieri e i poliziotti davanti non si sa mai. Torni a casa di notte, la sera… Poi io parcheggiavo la macchina e avevo un tratto di strada da fare a piedi, da sola. Quindi mi sono molto spaventata. Poi, io, ho paura solo di una cosa nella vita. Delle persone pazze. Delle persone che non hanno controllo su loro stesse. Perché sono disposte davvero a fare di tutto. Quello mi mette davvero tanta paura. Vedendolo sempre nei film dicevo: “Chissà cosa si proverà quando effettivamente capita a te, come reagisci…”. Ti senti veramente impotente. Io mi sentivo di non poter fare più nulla perché qualsiasi cosa facessi sembrava che questa persona era convinta che la facessi per lui. Follia totale.

Come ha risolto la situazione? Ha cambiato in fretta casa per allontanarsi da questa persona. Speriamo per Nicole Mazzocato che la paura passi presto e questa persona la lasci in pace. Continuate a seguirci per tante altre news.

