1 Flirt tra Nicole Mazzocato e Salmo?

Sono passati anni da quando Nicole Mazzocato è arrivata a Uomini e Donne per corteggiare Fabio Colloricchio. Tra i due, come ricorderemo, ci fu un immediato feeling, e nonostante le numerose critiche, alla fine l’ex tronista decise di lasciare il dating show di Maria De Filippi proprio al fianco della modella, dando il via ad una bellissima storia d’amore. La loro storia è durata per ben quattro anni, fino a quando nel 2019 c’è stata la separazione. A quel punto la Mazzocato ha voltato del tutto pagina e dopo poco si è legata al modello Thomas Teffah, col quale ha avuto una relazione per diversi mesi.

Ad oggi tuttavia Nicole sembrerebbe essere single, nonostante siano numerose le voci che la vedono coinvolta in una nuova storia d’amore. Proprio in queste ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, per via di un sospetto scambio di commenti su Instagram con Salmo! A quel punto numerosi utenti sul web hanno iniziato a sospettare che tra l’influencer e il noto rapper ci sia un flirt un corso. Ma vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando il cantante ha postato sui social un filmato di un suo live. Poco dopo a commentare il video è stata la stessa Nicole Mazzocato, che ha inserito le emoji del fuoco, e non è mancata anche la replica di Salmo:

Cosa starà accadendo dunque? Le teorie del web in merito al presunto flirt tra Nicole Mazzocato e Salmo saranno giuste? Non resta che attendere per saperne di più in merito.