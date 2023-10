Spettacolo

Vincenzo Chianese | 20 Ottobre 2023

Uomini e donne

Le parole di Nicole Santinelli

Lo scorso anno, come ricorderemo, ad arrivare a Uomini e Donne in qualità di tronista è stata Nicole Santinelli. Durante il suo percorso però l’ex protagonista del dating show si è ripetutamente scontrata con Roberta Di Padua, sua acerrima nemica, con la quale non c’è mai stato un punto di incontro. Tra le due spesso sono volate anche parole grosse, e alcune delle loro liti sono state furibonde. Anche dopo la fine del programma, tra l’ex tronista e la Dama del Trono Over ci sono stati diversi botta e risposta social, che non sono passati inosservati.

Nelle ultime ore, come se non bastasse, Nicole Santinelli è tornata alla carica e si è così scagliata nuovamente contro Roberta Di Padua. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, l’ex tronista ha punzecchiato nuovamente la Dama e così ha affermato:

“Magari Roberta sta cercando nel posto sbagliato, o è lei o non è il posto giusto per lei se trova tutte queste discordanze negli uomini. Sono tanti anni che sta lì, magari è nel posto sbagliato, perché si trova ancora lì? Si sente una donna vissuta ma dovrebbe evitare di dare consigli che non gli spettano. Si aspetta di trovare sempre persone esuberanti e aggressive ma non tutti sono così. Magari c’è chi fa uscire determinati lati del carattere solo quando c’è bisogno, senza fare sceneggiate e pagliacciate o cose simili. Quando ero sul trono, non sono stata in grado di farle capire chi aveva davanti, non sempre si deve permettere, magari si trova davanti a persone più mature di lei e dovrebbe controllarsi e ragionare di più”.

Attualmente Roberta Di Padua non ha ancora replicato alle parole di Nicole Santinelli e non è chiaro cosa accadrà nelle prossime ore. Tra le due partirà l’ennesimo scontro social? Non resta che attendere per scoprirlo.