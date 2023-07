NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Luglio 2023

Uomini e donne

Le parole di Roberta Di Padua

Non c’è stato un bel feeling, come sappiamo, tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli a Uomini e Donne. La storica Dama del Trono Over e l’ex tronista infatti fin dal primo momento si sono duramente scontrate e spesso tra loro ci sono stati dei duri faccia a faccia. Dopo la fine del programma intanto, Roberta ha detto la sua su quanto accaduto tra Nicole e Carlo, lanciando delle frecciatine alla Santinelli. Quest’ultima nel mentre, solo qualche giorno fa, è tornata a parlare della sua breve storia con Mancini, facendo anche delle accuse all’ex corteggiatore. Queste le sue dichiarazioni:

“Non abbiamo avuto abbastanza tempo. Non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano. […] Spero non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti. Perché non è così. La persona illusa sono io. Addirittura ho scoperto che non è vero che Carlo si è presentato a Uomini e Donne per la mamma, come ha raccontato. Ma aveva già sostenuto un provino precedentemente”.

Le parole della Santinelli tuttavia hanno dato il via all’ennesimo botta e risposta social, e lo stesso Carlo ha replicato ai commenti dell’ex tronista. Ad assistere a quanto accaduto è stata anche Roberta Di Padua, che poco fa ha deciso di intervenire su Instagram, lanciando ulteriori frecciatine a Nicole:

“Sto seguendo tutto, sto vedendo tutto. Io quando faccio le mie descrizioni mi puntate il dito. Però bisogna riconoscere che non mi sbaglio mai. Mai una. Ho proprio questa capacità di captare al volo e mi piacerebbe tanto una volta, almeno per una volta, dire ‘mi sono sbagliata’. E invece no. Puntualmente c’azzecco sempre”.

Che dunque Nicole Santinelli decida di replicare a Roberta Di Padua? Non resta che attendere per scoprirlo.