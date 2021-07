1 Lo sfogo di Sara Scaperrotta

Quando nel dicembre 2020 Nicolò Zaniolo ha saputo che sarebbe diventato padre dell’ex Sara Scaperrotta facendo sapere che il rapporto tra loro era ormai terminato. Il calciatore aveva spiegato di non essere pronto a mettere su famiglia ma, nonostante tutto, si sarebbe assunto le sue responsabilità di genitore rispettandone i doveri.

A poco dal parto, adesso, a parlare è proprio l’influencer. Su Instagram si è lasciata andare a un lungo sfogo, sottolineando quanto la figura di Nicolò Zaniolo in tutto questo periodo sia mancata. Ecco le sue parole tra le storie del social network:

“È quasi arrivato il momento. Sono giunta al termine del mio percorso di gravidanza, consapevole che questo sarà solo il principio di quello che sarà il viaggio più bello, emozionante, serio ed impegnativo della mia vita. Non ho mai parlato della mia vita privata, perché come tale ho sempre cercato di proteggere me e il mio bambino. Con questa consapevolezza dopo mesi di silenzio ho scelto di chiarire alcune cose, perché è forte il mio desiderio di far nascere mio figlio nel clima più sereno possibile, senza lasciare nulla in sospeso”.

Ha scritto Sara Scaperrotta, che parlando indirettamente di Nicolò Zaniolo ha detto (svelando anche che il nome del primogenito sarà Tommaso):

“Tommaso è frutto dell’amore di due persone. È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura”.

Lo sfogo dell’ex di Nicolò Zaniolo – parte 1

Questa la prima parte delle dichiarazioni dell’ex fidanzata di Nicolò Zaniolo. Andiamo a leggere la seconda parte dello sfogo…