Chi è Nicolò Zaniolo? Età, fidanzata, carriera e Instagram

Conosciamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul giovane calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo: l’età, la fidanzata, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Nicolò Zaniolo

Nome e Cognome: Nicòlo Zaniolo

Data di nascita: 2 luglio 1999

Luogo di Nascita: Massa (anticamente Massa-Carrara)

Età: 21 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 79 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: calciatore

Fidanzata: Nicolò è attualmente single

Figli: Nicolò non ha figli

Tatuaggi: Il giocatore ha diversi tatuaggi sul suo corpo, tra cui uno sulla coscia sinistra dedicato alla sorella, un serpente sull’avambraccio sinistro che si intreccia ad un fulmine, la scritta “siamo questi” e la scritta “shhh…” sull’indice. (fonte chiècosa)

Profilo Instagram: @nicolozaniolo

Nicolò Zaniolo età, altezza e biografia

Ecco alcune informazioni circa la biografia del calciatore della Roma. Nicolò Zaniolo è nato a Massa, il 2 luglio 1999, sotto il segno del Cancro. L’età corrisponde quindi a 21 anni.

Per quanto riguarda l’altezza, invece, sappiamo che il giocatore è alto 1 metro e 90 centimetri per un peso pari a 79 kg.

Come si chiama la mamma di Nicolò Zaniolo? La madre è Francesca Costa, mentre il suo papà è Igor Zaniolo, ex calciatore (tra le tante) di Cittadella, Messina e Genoa. Sebbene sia nato in Toscana, è cresciuto a La Spezia insieme alla sua famiglia e a sua sorella Benedetta, alla quale è molto legato.

Tra le altre curiosità, qualcuno si è senza dubbio chiesto ‘che squadra tifa Nicolò Zaniolo?’. Secondo quanto riportato da TuttoSport (che ha raccolto alcuni commenti sui social di alcuni anni fa), il centrocampista è tifoso della Juventus, squadra che spesso l’ha corteggiato. Ma la concorrenza è davvero ampia!

Cosa conosciamo invece della vita privata di Nicolò Zaniolo, al centro spesso dell’attenzione mediatica. Vediamo una serie di informazioni…

Vita privata: Zaniolo ha una fidanzata?

Spesso protagonista del gossip, per quanto possibile, Nicolò Zaniolo ci tiene a mantenere massimo riserbo circa la sua vita privata. Dopo vari flirt attribuiti (spesso negati), il calciatore della Roma nel recente passato ha avuto una relazione con Sara Scaperrotta, ora ex fidanzata.

La ragazza, più grande di lui di un solo anno, renderà padre il giovane Nicolò Zaniolo. Il campione giallorosso alla divulgazione della notizia ha affermato che la storia con Sara si era già conclusa e di non sentirsi pronto a diventare genitore. Al contempo però ha aggiunto di rispettare la scelta della Scaperrotta di voler portare a termine la gravidanza. Lui, in ogni caso, detto che si prenderà tutte le sue responsabilità. L’accaduto ha suscitato una grande attenzione mediatica e Francesca Costa, mamma del ragazzo, è spesso intervenuta per chiarire il suo punto di vista.

Nel mentre, però, è spuntato anche lo scoop della vicinanza di Zaniolo alla bella Madalina Ghenea, attrice 11 anni più grande di lui. Quest’ultima però sui social, mediante una lettera dei suoi avvocati, ha negato tutto.

Qualcuno si chiede chi è la fidanzata di Nicolò Zaniolo. Al momento non abbiamo informazioni, poiché il calciatore sembra essere single. Se in futuro ci saranno novità circa la sua vita sentimentale vi faremo sapere. Concentriamoci ora sulla sua carriera…

La carriera

Cresciuto con l’idolo dei grandi campioni (il suo esempio è Kakà), Nicolò Zaniolo seppur giovanissimo vanta una carriera importante nel mondo del calcio. Risulta essere, ad oggi, uno dei migliori calciatori classe ’99. Non manca, per tale ragione, la corte dei grandi club d’Europa.

Dove gioca oggi Zaniolo? La Roma è il suo club di appartenenza, ma spesso si è parlato di un possibile addio durante le varie finestre di mercato, anche se i giallorossi vogliono tenerselo ben stretto. Qualcuno si chiede anche chi è il procuratore di Zaniolo? Trattasi di Claudio Vigorelli, il quale farà senza dubbio la scelta migliore per il futuro del suo assistito.

Ma cosa sappiamo a proposito della carriera di Nicolò Zaniolo? Il centrocampista, da sempre amante del pallone, ha mosso i primi passi sul rettangolo verde con il Maria Rosa di Salerno. La la sua carriera calcistica è iniziata nelle giovanili del Genoa, per poi passare nel settore della Fiorentina, fino a raggiungere l’Under 17 nella stagione 2015/2016.

Successivamente l’anno successivo un’altra società come la Virtus Entella si è accorta di lui e l’ha voluto fortemente, per farlo esordire in Under 19. Nel 2017 poi la più grande occasione della sua carriera: l’Inter. Il settore giovanile dei nerazzurri è stato il vero trampolino di lancio che ha dato una svolta al suo processo di crescita calcistica.

Infine nel 2017 un’altra importante chance: l’Inter ha deciso infatti di fare uno scambio durante il calciomercato che ha portato Nicolò Zaniolo alla Roma e Radja Nainggolan nel club milanese. Attualmente dunque il centrocampista fa parte del squadra della capitale.

In questi anni di carriera, grazie alle sue importanti doti e grandi capacità (tra cui anche il vizio del goal) è riuscito a conquistare anche la maglia della Nazionale Italiana. Tra l’altro Zaniolo è il calciatore italiano più giovane ad aver realizzato una doppietta in Champions League.

Per il campionato 2020/2021 la Roma è costretta a fare a meno di lui. Ma come si è infortunato Nicolò Zaniolo? Fuori causa infortunio, a causa della lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, il suo rientro in campo è previsto per aprile 2021. A lui facciamo tanti auguri di pronta guarigione.

In attesa di rivederlo presto sul terreno di gioco, Nicolò è possibile seguirlo su Instagram e social vari?

Dove seguire Nicolò Zaniolo: Instagram e social

C’è la possibilità di seguire Nicolò Zaniolo sui social? Il calciatore, nonostante avesse annunciato la chiusura del suo profilo Instagram, ha deciso di mantenere aperto il profilo.

Qui condivide immagini e video tratti dalle partite che lo vedono protagonista con la Roma o in Nazionale. Di rado pubblica scatti insieme alla sua famiglia. Scorrendo nella home abbiamo visto anche una bellissima immagine in compagnia di Ultimo, suo grande amico.

Spesso Nicolò è stato scelto anche come volto di alcune campagne pubblicitarie. Tra queste è stato testimonial del brand tecnologico Xiaomi.

il 30 gennaio 2021 Nicolò Zaniolo è ospite della nuova puntata di C’è Posta Per Te insieme a sua mamma Francesca Costa.

