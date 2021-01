Chi è Francesca Costa madre di Zaniolo? Età e Instagram

Tutte le informazioni sulla madre di Zaniolo, Francesca Costa, attraverso la sua vita privata e pubblica, e perché è diventata famosa.

Chi è Francesca Costa

Nome e cognome: Francesca Costa

Data di nascita: è nata nel 1978

Luogo di nascita: La Spezia

Età: 43 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: nessuno

Figli: Benedetta Zaniolo e Nicolò Zaniolo

Marito: Igor Zaniolo

Tatuaggi: qualcuno visibile

Profilo Facebook: Francesca Costa

Profilo Instagram: @frac77

Francesca Costa età altezza e biografia

Scopriamo qualcosa di più su chi è Francesca Costa, nota a tutti per essere la madre del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Di lei non abbiamo moltissime informazioni, a differenza di suo figlio.

Sappiamo che Francesca è nata a La Spezia nel 1978, ma non abbiamo la data di nascita precisa. Ha 43 anni di età e non abbiamo informazioni circa il suo segno zodiacale. Lo stesso vale per la sua altezza e il suo peso, di cui non sappiamo niente. Notiamo invece che ha alcuni tatuaggi visibili sul suo corpo.

Per quanto riguarda il lavoro, Francesca Costa ha dichiarato di non averne uno e di dedicarsi al 100% al figlio Nicolò, accompagnandolo agli allenamenti e seguendo le sue vicende calcistiche. Allo stesso tempo, però, ha detto di non essere la sua vera e propria manager. Lei stessa ha confessato di non voler avere conflitti di interesse con il figlio. Ha però riferito che le piacerebbe partecipare ad un reality, soprattutto al Grande Fratello, mettendosi in gioco in questa nuova esperienza.

Vediamo qualcosa di più della sua vita privata…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Francesca Costa? La madre di Zaniolo è sposata con Igor Zaniolo, ex calciatore ritiratosi dallo sport nel 2013. I due si sono conosciuti a La Spezia nel salone di bellezza della cugina di lei, dove l’ex calciatore andava per sottoporsi ad alcuni trattamenti di benessere. Tra loro è stato amore a prima vista. Non conosciamo però la data in cui sono convolati a nozze.

Francesca e Igor hanno avuto due figli, Nicolò e Benedetta. La coppia però oggi non vive insieme. Francesca, infatti, abita a Roma con il figlio Nicolò per poterlo seguire nella sua attività calcistica. Igor, invece, vive a La Spezia con Benedetta dove insieme gestiscono il bar di famiglia. Comunque, ogni volta che le è possibile, Francesca torna a La Spezia dal marito e dalla figlia.

Francesca Costa è una donna che ama allenarsi e tenersi sempre in forma ed è anche molto appariscente. Purtroppo in passato è stata vittima di cori contro di lei, molto espliciti ed offensivi da parte di alcune tifoserie avversare della Roma. Inoltre entra spesso nelle vicende personali del figlio e questo spesso ai tifosi della Roma non piace e anche ad una buona parte del pubblico.

Ma vediamo dove seguire la madre di Zaniolo sui social…

Dove seguire Francesca Costa: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è la madre di Zaniolo Francesca Costa, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che vanta quasi 400 mila follower.

Attualmente il profilo Instagram della donna è privato. La madre di Zaniolo ha deciso di renderlo tale soprattutto per fare un favore al figlio, il quale non è mai stato molto felice della troppa attività social della madre. Francesca, infatti, è sempre stata molto attiva su queste piattaforme, pubblicando tantissime foto anche molto apprezzate.

Il grande seguito social è arrivato da quando il figlio è esploso come calciatore. Nonostante questo, lei non lavora come influencer e gli scatti sono tutti di vita quotidiana e non di sponsorizzazioni.

Francesca Costa ha anche un profilo Facebook in cui sono pochi i contenuti pubblici e visibili a tutti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.