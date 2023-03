Nikita scoppia in lacrime dopo l’uscita di Luca Onestini dal GF Vip

NEWS

Debora Parigi | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

Il pianto di Nikita Pelizon per l’eliminazione di Luca Onestini

Nella puntata di ieri sera del GF Vip 7, la semifinale, ci sono stati tantissimi colpi di scena. Il televoto della settimana ha portato all’eliminazione di Andrea e all’elezione del quarto finalista, cioè Tavassi. Poi c’è stato un televoto flash che ha visto coinvolti Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Luca Onestini. A sorpresa quest’ultimo è stato eliminato, mentre Nikita è diventata la quinta finalista.

Lunedì prossimo ci sarà la Finale e quindi i vipponi si stanno preparando a passare questa ultima settimana di reality. Dopo le emozioni a caldo e i primi commenti nella notte, oggi si fanno i conti con le novità e proprio Nikita ha avuto un momento di debolezza finendo in lacrime.

Nikita sta giocando il tutto per tutto per vincere questo programma #gfvip pic.twitter.com/lwg3Dg7Tis — (@angialla) March 28, 2023

Come riporta anche il sito del Grande Fratello, prima si è fermata di fronte all’armadio di Onestini che è vuoto e si è commossa. Successivamente è scoppiata a piangere e si è confidata con Milena Miconi che le ha dato tutto il suo appoggio. Così Nikita Pelizon ha parlato proprio della mancanza di Luca Onestini che ora sta provando. “Tralasciando il lato ombra, il lato luce è bello”, ha affermato la vippona. “A prescindere dalla sua figura, è una persona che non vorrei perdere nella mia vita. Anche se ci siamo fatti male, non è una brutta persona”.

Nikita ha raccontato poi a Milena di aver detto a Luca di non volerlo rivedere fuori dal gioco solo per paura che lui non volesse vederla. Ma in realtà i suoi desideri sono altri. E così la Miconi l’ha confortata dicendole: “Nella vita non si può mai sapere, non lo sai quello che può succedere”. Quindi vedremo se lontano dal reality Nikita e Luca potranno trovarsi almeno come amici.