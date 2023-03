GF Vip 7, i vipponi diventano Vip-Engers: il primo (GENIALE) trailer ufficiale

NEWS

Debora Parigi | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

I concorrenti del GF Vip 7 come dei superaeroi molto simpatici

Alcuni giorni fa il pubblico ha notato che nella Casa del GF Vip 7 sono arrivati ai concorrenti degli abiti da supereori molto simpatici. A cosa servivano? A realizzare un video trailer molto buffo e ironico in cui i vipponi si sono calati in questi supereori atipici diventando quindi i Vip-Engers, che ricorano infatti gli Avengers della Marvel.

I costumi e i nomi sono stati dati inerenti al modo di essere dei vipponi e a quello che fanno nel reality. E così Milena Miconi è diventata Milla Tuttobrilla, Alberto De Pisis Chic Boy, Giaele De Donà Dollar Baby e Andrea Maestrelli So’ Bello Man. Arriviamo a Nikita Pelizon che odia i litigi ed è Rainbow Girl, mentre Oriana Marzoli è diventata Lipstick Girl, vista la sua passione per il lucidalabbra. Passiamo a Edoardo Tavassi nelle vesti di Funny Boy, poi Luca Onestini come Onestyle e infine Micol Incorvaia come Piastra Girl.

“I VIP-ENGERS”

Il trailer della vita, anche se mi sa che al cinema non lo danno pt.2#incorvassi pic.twitter.com/C4Y6x7m7Cg — NoMore – Deja que fluya (@veryverylate) March 28, 2023

Come notiamo, questo video dentro la Casa del GF Vip 7 è stato girato prima della puntata andata in onda ieri sera. Infatti sono presenti anche Andrea e Onestini che hanno lasciato il reality proprio durante la semifinale. Il primo è stato il meno votato durante la settimana, mentre il secondo è uscito con un televoto flash dal risultato davvero inaspettato.

Il trailer dei Vip-Engers è stato invece rilasciato oggi pomeriggio sul sito del Grande Fratello. E come possiamo vedere ha già fatto il giro del web divertendo molto i fan del reality.