NEWS

Andrea Sanna | 1 Aprile 2023

GF Vip 7

Nella giornata di oggi Nikita Pelizon ha ricevuto due bellissimi aerei. Uno dei due ha come mittenti degli ex vipponi

L’aereo speciale per Nikita Pelizon

Ultimo sabato nella Casa più spiata d’Italia. Ed è un sabato molto speciale. Sopra il loft di Cinecittà è sono volata diversi aerei. Il secondo della giornata destinato a Nikita Pelizon. Il primo da parte dei suoi fan, i Nikiters, che cita: “FIERI DI TE ❤️ GRAZIE PER LE EMOZIONI ❤️ #NIKITERS”

I fan ci hanno tenuto a mandare questo importante messaggio a Nikita Pelizon per ringraziarla personalmente delle tante emozioni vissute in questi sei mesi di Grande Fratello Vip 7. In ogni caso, a prescindere da come andrà, si dicono davvero molto fieri di lei per il percorso fatto.

Nikita Pelizon è parsa davvero molto emozionata e ha voluto ricambiare il grazie ai numerosi supporter: “Sono contenta di avervi emozionato”. Si augura, una volta finita questa esperienza, di poterli conoscere. Ma le sorprese per la vippona oggi sono tante, perché poco dopo è arrivato un secondo aereo.

A rivolgerle un bel pensiero non solo i Nikiters, ma anche la cara amica Giulia (molto riservata ma comunque sempre al suo fianco durante tutto il GF Vip 7). A loro si aggiungono i nomi anche di due ex vipponi: Antonella Fiordelisi e Matteo Diamante, nonché suo ex fidanzato:

“CON TE ❤️ FIERI DI TE #NIKITERS ❤️ GIU + MATTE + ANTO”, questo il messaggio. Dunque oltre ai fan, anche gli amici hanno pensato bene di rivolgerle uno speciale messaggio d’affetto. Un modo come un altro per darle la giusta carica in vista di lunedì, con la finalissima.

*arriva il 2° aereo per Nikita da parte di Anto,Giulia e Matteo*



Nikita:"Anto,amore"Giù ho un sacco di regali per te da qua… Vedrai ti metterai a piangere te lo dico"



Che carina Nikita 🤍🩹#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/V8PQiiy3Ui — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) April 1, 2023

Emozionata ed euforica per questa sorpresa Nikita Pelizon ha esclamato con lo sguardo rivolto al cielo: “Grazie mille, vi voglio bene”, spendendo poi un pensiero per amici e fan! Insomma un gesto che non si sarebbe mai aspettata e che è arrivato proprio in vista dell’attesa puntata dove verrà decretato il vincitore del Grande Fratello Vip 7.