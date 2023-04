NEWS

Andrea Sanna | 1 Aprile 2023

La nuova coreografia del brano di Annalisa

Annalisa non ha deluso le aspettative nemmeno questa volta! La cantante è tornata sulla scena musicale, dopo lo strepitoso successo di Bellissima. Stavolta ci riprova con il nuovo singolo, Mon Amour. La canzone, dal sapore estivo, è già diventato un tormentone, a poche ore dalla sua uscita. Il ritmo e la melodia sono talmente travolgenti, da coinvolgere persino il ballerino Joey Di Stefano.

Il coreografo mesi fa aveva appunto realizzato il balletto su TikTok sulle note di Bellissima e ora ci riprova con questo travolgente brano. In questi giorni ha postato un video dove, insieme a Rina, mostra i passi di danza da seguire. La scorsa volta è stato un vero e proprio successo tra visualizzazioni e condivisioni, tanto che la stessa Annalisa è andata a trovarli nella scuola di ballo e si è cimentata anche lei nel replicare i passi. Ci sarà un bis?

Nell’attesa a RDS proprio Annalisa ha voluto dare qualche informazione in più a proposito di questa canzone, già virale sui social:

“Giornata bomba, sono contentissima per l’uscita del nuovo album. Ieri giornata epica, abbiamo girato il video, non vedo l’ora di mettere online anche quello, anche perché poi sarà tutto più chiaro, anche il discorso look diverso”. E ancora Annalisa ha aggiunto: “MON AMOUR è il secondo capitolo di questo film, che è il mio progetto musicale nuovo, iniziato con “Bellissima”. Con questo nuovo singolo racconto quello che succedere dopo le delusioni, come iniziare a usare un nuovo look. Non è ancora il pezzo del momento della rinascita ma di quello precedente, il “limbo emozionale”.

A essa seguirà il videoclip, che Annalisa non vede l’ora di mostrare ai propri fan.

Nel mentre Annalisa ha già avuto modo di presentare in TV la sua nuova hit, Mon Amour. Ieri è stata tra gli ospiti di Felicissima Sera – All Inclusive. Sul palco ad accompagnarla il corpo di ballo. Durante la performance si sono introdotti, sul finire, Pio e Amedeo che come vi abbiamo raccontato in un articolo precedente, si sono scambiati un bacio. Il duo comico divertito sembra aver preso alla lettera le parole della nuova canzone dell’ex allieva di Amici.