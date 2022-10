Nella Casa del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon ha sempre detto di non essere fidanzata. Ha sempre tentato di essere vaga sull’argomento. Nell’aria, però, aleggiava il sospetto che lei avesse qualcuno fuori dalla Casa. I primi rumor recitavano quanto segue:

Oggi, però, a rivelare in anteprima chi è il fidanzato di Nikita è il profilo Instagram di Chi tramite un video. Questo lo avrebbe mandato l’uomo stesso. In descrizione si legge:

Ecco chi è il fidanzato segreto di Nikita Pelizon del #gfvip. Lo vediamo in questo video che Nikita ha mandato all’uomo poco prima di entrare nella Casa. In questo romanticissimo video la Pelizon ha raccolto le immagini più belle della loro storia, con in sottofondo la struggente “Ogni tanto, tu” di Gio Evan, un inno a volersi bene. «Nessuno (nella Casa, ndr) mi ha preso sia mentalmente che fisicamente e poi se penso a che cosa ho fuori, non c’è proprio da discutere su questa cosa sarebbe un andare a perdere, ha confessato Nikita».