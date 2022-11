1 Lo sfogo di Nikita Pelizon

Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto di più sulla vita privata di Nikita Pelizon. Nonostante la modella sia entrata al Grande Fratello Vip 7 affermando di essere single, sembrerebbe che in realtà abbia una persona ad attenderla. Parliamo di un uomo estraneo al mondo dello spettacolo, di nome Valerio, che sarebbe un imprenditore di 54 anni.

Ieri sera così nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7 è arrivata per Nikita Pelizon proprio una sorpresa da parte del suo fidanzato Valerio. Oltre alla lettera, gli autori hanno mandato in onda anche un video che la modella ha inviato al suo compagno prima di varcare la porta rossa. Dopo la fine della puntata però Nikita è stata assalita da alcuni dubbi, e a quel punto ha criticato il suo fidanzato, che fino a questo momento non è mai voluto apparire. La Pelizon infatti si è chiesta come abbia fatto quel video privato a finire nelle mani della produzione, e si è così domandata se a inviarlo agli autori fosse stato proprio Valerio. Queste le dichiarazioni di Nikita:

“Ci sono dei dubbi. Io non ho autorizzato che quel video venisse fuori. Se l’ha deciso lui allora ha cambiato quello che c’eravamo detti. Sei il primo che hai detto che non vuoi apparire pubblicamente, che non vuoi che io lavori in tv, poi mandi quel video alla produzione? Mi fa strano. Quel video non era pubblico, gliel’avevo mandato su WhatsApp, era privato”.

Poco fa come se non bastasse a intervenire è stato anche lo staff di Nikita, che sui social ha preso le distanza da quanto accaduto:

