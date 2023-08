NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Agosto 2023

Il primo promo della nuova edizione di Pomeriggio Cinque

In queste settimane si è a lungo discusso della nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Mediaset infatti ha annunciato che, dopo ben 15 anni, Barbara d’Urso non sarà più alla conduzione della fortunata trasmissione di Canale 5, e che al suo posto arriverà Myrta Merlino. La partenza del programma pare sia fissata al prossimo 4 settembre, e in questi giorni la giornalista sta lavorando ininterrottamente, e si è già mostrata sui social mentre prepara le prime puntate. Nel mentre solo di recente la Merlino, nel corso di una lunga intervista, ha raccontato come sarà il programma sotto la sua guida, e in merito ha affermato:

“Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione. Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire”.

Poco fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che sta facendo già discutere i social. Su Canale 5 è andato infatti in onda il primo promo di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. La clip naturalmente in breve ha fatto il giro del web, e senza dubbio in molti si chiedono come la giornalista se la caverà con questa nuova sfida.

Di certo però la conduttrice non deluderà le aspettative e saprà proseguire al meglio l’impeccabile lavoro svolto da Barbara d’Urso. A Myrta Merlino e a tutta la squadra di Pomeriggio Cinque dunque va il nostro più grande e sincero in bocca al lupo.