NEWS

Nicolò Figini | 13 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le vippone sparlano di Nikita Pelizon

Ieri notte Wilma Goich ha iniziato a parlare alle spalle di Nikita Pelizon con Oriana Marzoli e Sarah Altobello. La cantante pensa di essere provocata da sguardi di sfida dalla modella e per questo ha affermato: “Mai guardare le persone cattive negli occhi o quelle che vogliono sfidarti. Perché sono quelle che ti trasmettono ciò che vogliono. Frequenta persone che fanno queste cose“. Probabilmente ciò che l’ha ferita di più sono alcune frasi pronunciate mentre parlava della figlia che oggi non c’è più.

La Pelizon, infatti, pare le abbia detto: “Conosco delle persone che ti mettono in contatto con…“. La Goich non sembra credere a questo genere di cose e per tale ragione con le altre ha dichiarato: “Io non andrò mai da questi soggetti. MA lei ha insistito dicendomi che sono persone affidabili. Io vado a letto, dico le mie preghiere e basta“. Fatto sta che questi discorsi sono proseguiti in camera da letto e nel frattempo è arrivata anche Giaele a unirsi al gruppetto. Proprio mentre stavano sparlando, la De Donà fa notare qualcosa.

Nel letto alle loro spalle c’è Nikita Pelizon che sta dormendo. Oriana poco prima ridendo aveva affermato: “…e lui non la ca**va proprio, anche quando ti metti tutta nuda…“. Non appena viene fatto notare tutto ciò, Sarah si sdraia comoda nel letto e Wilma cambia discorso: “Fuori poi fai quello che vuoi… Sono stata la testimone di nozze di questi miei amici gay che si sono sposati. E lui, loro sono i miei più cari amici. Li adoro, li amo“. Qui sotto vi lasciamo il video in questione.

Queste tre che stavano sparlando di Nikita, senza rendersi conto che quest'ultima era nel letto lì in stanza con loro.



Wilma che cambia discorso non appena Giaele glielo fa notare.



MI STO PISCIANDO SOTTO 💀#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/5VBerYhYg2 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 13, 2023

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.