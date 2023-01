NEWS

Andrea Sanna | 13 Gennaio 2023

GF Vip 7

La nuova illazione di Wilma Goich

A Wilma Goich l’amicizia nata al GF Vip tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon non va proprio giù. Sebbene entrambi abbiano spesso chiarito il loro rapporto, la cantante è convinta che da parte della coinquilina ci sia dell’altro. Oltretutto pensa di essere provocata con sguardi di sfida e gesti da parte dell’influencer. Gelosia ingiustificata, dato che i due hanno legato fin da subito e mai hanno negato il loro bel rapporto.

In stanza da letto Wilma Goich si è ritrovata a parlare di Nikita Pelizon con Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Ed è qui che ha continuato a dare contro alla coinquilina: “Mai guardare le persone cattive negli occhi o quelle che vogliono sfidarti. Perché sono quelle che ti trasmettono ciò che vogliono. Frequenta persone che fanno queste cose”.

A seguire Wilma Goich ha raccontato che l’altra sera parlava della figlia defunta: “A lei è scappato ‘Conosco delle persone che ti mettono in contatto con…’.”. Stando al racconto di Wilma pare che lei le abbia risposto di no, non farebbe mai una roba simile e non ci crede. Secondo il pensiero della Goich chi fa queste cose prende in giro i genitori che come lei hanno subito un lutto così grave. Ferma e convinta dei suoi pensieri ha detto: “Non andrò mai da questi soggetti. Ma lei ha insistito dicendomi che sono persone affidabili. Sarà anche come dice, ma io non farò mai una cosa del genere. Io vado a letto, dico le mie preghiere e basta”.

non neekeeta che consiglia a nonni la médium per contattare lo spirito della figlia 🙃 #gfvip pic.twitter.com/HdGRObj22V — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) January 12, 2023

A seguire sempre Wilma Goich, come mostrato anche dai video, ha spiegato che non ha bisogno di mettersi in contatto con sua figlia, perché la sente sempre accanto a sé: “Non devo mica andare a infastidire le anime. A me ste cose non piacciono e Nikita due sere fa mi ha detto questo. Frequenta queste persone e si deve diffidare da persone con tale magnetismo. Ho sensazioni che non mi piacciono e lo dico dal principio. Lei non ha occhi buoni”.

Insomma pare abbastanza chiaro che Wilma Goich non nutra alcuna simpatia verso Nikita Pelizon. In tutto ciò quest’ultima era sul suo letto e ha sentito, probabilmente, tutto ciò che è stato detto alle sue spalle!