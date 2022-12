NEWS

Nicolò Figini | 19 Dicembre 2022

Francesco Totti

La risposta di Noemi Bocchi all’ex marito

Pochi giorni fa l’ex marito di Noemi Bocchi, Mario Caucci, ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha raccontato del suo rapporto con con lei. Per farlo ha scelto di usare un tono molto duro. Per esempio ha affermato che la loro vita di coppia era improntata sul lusso e sulla felicità intesa come “un’acquisizione sfrenata di beni materiali“. Successivamente, poi, ha anche detto che Noemi ha sempre saputo quello che vuole e come arrivare per riuscire a ottenerlo. Poi ha anche messo in dubbio altri dati relativi alla sua persona, come il lavoro o il titolo di studio: “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?“.

A distanza di poco tempo, quindi, la nuova compagna di Francesco Totti ha deciso di replicare e rompere il silenzio per la prima volta. Fino a questo momento, infatti, nonostante sia stata sulla bocca di tutti per mesi ha sempre preferito rimanere nell’ombra. Adesso però ha pensato fosse l’occasione giusta per dire la sua. Ricordiamo che il suo profilo Instagram è privato. Di conseguenza riportiamo quanto appreso dal profilo Pipol Gossip.

“La Bocchi ha scelto di non replicare a mezzo stampa, ma attraverso una Storia dal suo profilo Instagram blindatissimo. A un certo punto sul suo profilo, infatti, è comparsa una foto con una dedica di Mario Caucci indirizzata a lei con la scritta «Grazie per questi 10 anni unici». Il tutto condito da una musica da circo come colonna sonora e da una serie di emoji con i sorrisi“.

Forse questo vuol dire che, secondo lei, Mario Caucci non ha detto tutta la verità sul oro matrimonio? Vi terremo informati nel caso di nuovi sviluppi. Al momento non possiamo rispondere a questa domanda. Noi di Novella 2000 rimaniamo, ad ogni modo, a disposizione nel caso in cui le due parti in causa volessero chiarire la situazione al meglio. Seguiteci per altre news.