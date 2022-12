NEWS

Nicolò Figini | 14 Dicembre 2022

Francesco Totti

L’intervista dell’ex marito di Noemi Bocchi

Lui sia chiama Mario Caucci ed è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti. A intervistarlo ci ha pensato il settimanale Chi, come riporta anche il sito FanPage. L’imprenditore dice di aver vissuto una bella storia d’amore ma che ha dovuto lottare contro la sua famiglia per godersela. I famigliari, infatti, gli avevano detto che quella non era la strada giusta per lui e di fare attenzione. Tuttavia Mario l’amava davvero tanto e ritiene che “dopo di me, qualunque persona scelga, non riuscirà mai ad eguagliare quello che è stato“.

Caucci non usa parole leggere per descrivere l’ex moglie. Dice che la loro vita di coppia era improntata sul lusso e sulla felicità intesa come “un’acquisizione sfrenata di beni materiali“. In seguito l’accusa di aver dimenticato il passato e di aver sempre “saputo perfettamente e continua a sapere ancora oggi cosa vuole e come arrivare a ottenere quello che vuole“. Poi insinua il dubbio relativo al fatto che potrebbe aver detto delle bugie sul proprio conto: “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma nord, che provenga da una famiglia ricchissima come è stato detto?“.

Ovviamente ha commentato anche la relazione che Noemi Bocchi oggi ha con Francesco Totti. Oltre a lanciare delle frecciatine ha anche parlato dei proprio figli, i quali sono stati “catapultati dentro un’altra famiglia” e in “un mondo lontano da loro“, definendo la situazione ingiusta. Ovviamente non conosciamo l’altra versione della storia. Tutto quello che ha detto nell’intervista Mario Caucci va preso con le pinze finché non ne sapremo di più.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.