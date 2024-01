Non chiamatele telenovelas! Le soap opera sono le vere regine della TV

NEWS

Andrea Sanna | 1 Gennaio 2024

Sono in grado di regalarci emozioni tra le più disparate: le soap opera sono le vere regine della TV. E no, non chiamatele telenovelas!

Alzi la mano chi non ha mai visto una soap opera! Anche se non siete fan accaniti siamo certi che tutti conoscete Brooke Logan e gli intrecci amorosi che hanno caratterizzato la sua vita (e quella di tutti i personaggi) di Beautiful. Sbagliamo?

Diventate ormai delle vere e proprie dive della TV, le soap hanno avuto un forte impatto negli anni per diversi aspetti. E no, non chiamatele telenovelas!

Le soap opera regine della TV

Originariamente nate in radio, le soap opera sono un genere televisivo molto amato dal pubblico. In questi anni molte di esse hanno avuto un successo incredibile non solo nella loro terra d’origine, ma anche nel resto del mondo. Nel nostro Paese in particolare hanno raggiunto picchi di ascolti da far girare la testa!

E guai a chiamarle telenovelas, perché le soap opera sono molto di più! In Italia hanno letteralmente rivoluzionato il modo di fare televisione. Strutturate da un vasto numero di puntate, sono definite anche fiction a lunga serialità.

Grazie alla loro cadenza giornaliera, le soap opera negli anni hanno stabilito una fidelizzazione con i telespettatori, ormai affezionati alle storie dei personaggi. E sono talmente tante che citarle una a una sarebbe davvero impossibile!

Il successo di Beautiful da 36 anni

Una su tutte? Senza dubbio The Bold and the Beautiful, semplicemente conosciuta come Beautiful. Nata negli Stati Uniti il 23 marzo 1987 e trasmessa in circa 100 Paese, è approdata in Italia il 4 giugno 1990. E contro i favori di ogni pronostico ha avuto un impatto televisivo importantissimo.

Beautiful non abbraccia solo la vecchia generazione dei nostri genitori e nonni, ormai affezionati alle vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove non mancano amori e intrighi in quel di Los Angeles.

La soap opera infatti è amata e seguita anche dai più giovani che, informatissimi, passano i pomeriggi a commentare su X (l’ex Twitter) con l’hashtag “#twittamibeautiful”. A distanza di 36 anni il pubblico resta ancora incollato alla TV, registrando ascolti che fanno da traino all’intero pomeriggio di Canale 5. Vi sembra poco?

Le soap targate Rai: Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore

Una soap opera tutta italiana che ha avuto un impatto enorme, ma è proseguita a differenza di Vivere o Centovetrine, è Un Posto al Sole. Trasmessa in Rai dal 21 ottobre 1996 è ancora oggi in corso.

In poco tempo è diventato un prodotto di enorme successo. Non mancano anche qui gli amori, ma l’aspetto più importante è la grande attenzione sociale che rende Un Posto al Sole unica nel suo genere. Ed è questo il suo punto di forza e fiore all’occhiello.

Pensiamo al disagio giovanile, all’aver fatto luce sui diritti civili, così come la corruzione e criminalità. Sono solo alcuni degli ingredienti principali. C’è una profonda vicinanza all’attualità, al voler raccontare le vicende stando sempre al passo con i tempi.

Rilievo l’ha avuto anche Il Paradiso delle Signore, una soap interamente in costume che dal 2015 ci racconta le storie di vita che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano, a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Quindi un modo diverso di presentarci il volto del nostro Paese in quel preciso periodo storico.

Le Soap opera in TV: da Il Segreto a al boom di Terra Amara

Per non parlare poi del profondo impatto avuto da Il Segreto e le vicende di Pepa, Donna Francisca e non solo. Un prodotto talmente forte (con un tragico finale) in grado di commuovere anche i non fan e che ha fatto da traino a Una Vita, Un altro domani e La Promessa. Il Segreto ha conquistato talmente tanto il pubblico da riuscire a ottenere, in svariate occasioni, persino la prima serata di Canale 5!

E a proposito di questo come non citare l’irresistibile fascino delle soap opera turche? Coloro che hanno dato popolarità a Can Yaman, Kerem Bursin, Hande Ercel, Demet Özdemir, per non parlare di tutto il cast di Terra Amara? E proprio su quest’ultima ci concentreremo.

Attualmente in corso su Canale 5, Terra Amara oltre ad essere amatissima in Turchia, è stato un vero trionfo in Italia. Le vicende dei suoi protagonisti hanno catalizzato talmente tanto l’attenzione dei telespettatori da registrare ascolti record sulla rete. Come se il pubblico vivesse in prima persone le gioie e dolori dei personaggi.

Ecco dunque perché, in conclusione, le soap opera sono così importanti per la TV italiana (e non solo). Sanno empatizzare con il pubblico affrontando non solo le tante sfaccettature dell’amore, ma sono in grado di raccontarci le diverse realtà familiari, snocciolando tematiche sociali tra le più svariate. E poi sanno intrattenere, per certi versi anche divertire e far parlare di sé… tutti i giorni!

La potenza delle soap opera non si discute e sì, sono loro le vere regine della TV!