NEWS

Andrea Sanna | 17 Maggio 2023

Beautiful GF Vip 7

Ginevra Lamborghini nel cast di Beautiful

Per ben due settimane Beautiful si trasferisce in Italia, dove sono in programma le riprese. Una notizia che ha portato tanti fan e curiosi ad andare a caccia delle star dell’amata soap opera americana. Ma le sorprese non sono finite! Ginevra Lamborghini, così come Jasmine Carrisi, faranno parte del cast durante queste giornate. Sì, avete capito bene!

La sorella di Elettra Lamborghini e la figlia di Albano faranno dunque questa straordinaria presenza e sui social non sono mancati rebus e annunci. Ginevra Lamborghini su Instagram ha fatto sapere di trovarsi a Roma per un progetto top secret (almeno inizialmente) come mostrato da questo video…

Ginevra Lamborghini a Roma sul set di Beautiful – parte 1 pic.twitter.com/II546yD8pB — disagiotv (@disagio_tv) May 17, 2023

Successivamente Ginevra Lamborghini si è tanto divertita a postare un rebus sui suoi social, come mostrato sotto e ha sfidato i fan a indovinare di cosa si trattasse. Qualcuno ha indovinato subito, per altri è stato più complicato.

La storia Instagram di Ginevra Lamborghini

Fino a che, a seguire, la Lamborghini non ha svelato finalmente la verità ai suoi follower. Farà parte del cast di Beautiful e per annunciarlo ha indossato un cappellino con su scritto il nome della soap e ha canticchiato la celebre sigla.

Ginevra Lamborghini sul set di Beautiful pic.twitter.com/gNdP8a442f — disagiotv (@disagio_tv) May 17, 2023

Ma sappiamo che ruolo interpreterà Ginevra Lamborghini in Beautiful? Secondo quanto si apprende da THR, l’ex volto del Grande Fratello Vip 7 interpreterà il ruolo della pr internazionale della Forrester Creation. Stando ai rumor sembrerebbe poi che l’influencer sarà impegnata proprio oggi sul set, nella sequenza che verrà girata a Piazza Navona.

E non è finta qui. Perché pare pure che Ginevra sia in trattativa per fornire la sua musica, che sarà utilizzata per le scene della sfilata di moda.

Per quanto riguarda invece la messa in onda, invece, le puntate dovrebbero arrivare in Italia nel 2024!

Ci saranno altre guest star italiane all’interno dello show televisivo oltre a Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi? Non ci resta che attendere per scoprirlo!