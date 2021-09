1 Parla l’ex volto di Non è la Rai

Era settembre 1991 quando in tv per la prima volta andava in onda Non è la Rai, a oggi uno dei programmi più noti e storici del piccolo schermo. Per anni infatti la trasmissione ha ottenuto un successo straordinario, e ancora oggi viene ricordata come un cult della televisione italiana. Proprio in questi giorni però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Laura Colucci, ex protagonista dello show, sui suoi social ha scritto un messaggio che ha attirato l’attenzione del web. Queste le sue parole:

“Quello che continua a voler sembrare una favola, celava aspetti vomitevoli che avrei voluto conoscere in età più avanzata. Forse scriverò un libro”.

A quel punto la Colucci è stata raggiunta da TPI, e nel corso di una lunga intervista ha parlato non solo della sua esperienza a Non è la Rai, ma ha anche fatto un lungo sfogo, facendo una denuncia al programma. Partendo dal successo della trasmissione, Laura afferma:

“Perché, secondo me, dopo tutto questo tempo si parla ancora di “Non è la Rai”? Perché è stato il primo programma a sdoganare “la ragazza della porta accanto” in televisione. Le bambine sognavano di diventare quella che eravamo noi, per i maschi eravamo le fidanzate ideali. Era una tv fatta da ragazze che recitavano senza studi alle spalle. Fu la prima miccia per cui chiunque poteva stare in televisione senza preparazione. E, come abbiamo visto poi, quello era solo l’inizio”.

A quel punto Laura Colucci svela cosa accadeva tra le protagoniste di Non è la Rai e della gelosia che c’era tra di loro, come accade a ogni ragazza di quella età:

“L’invidia era alla base di tutto il programma e l’atmosfera era spesso invivibile. L’unico obiettivo era farsi strada, conquistare i primi piani e c’erano ragazze che nutrivano rancori perché si sentivano sullo stesso piano di Ambra e si chiedevano: perché lei sì ed io no? Il problema è che se lo chiedono tuttora. Non si sono più riprese. Vivono tuttora male. Io ho sempre capito che quella era un’esperienza che sarebbe finita prima o poi. Altre non avevano gli strumenti per capirlo, o forse erano scelte proprio per quello. E Boncompagni e il suo entourage ti portavano ad avere come ragione di vita il primo piano”.

Ma non è tutto. Laura Colucci infatti parla anche del rapporto che c’era tra le ragazze di Non è la Rai e Gianni Boncompagni. Leggiamo le sue dichiarazioni.