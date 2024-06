Emanuela Folliero denuncia: “Mia madre di 96 anni derubata in centro a Milano, maledette”

Social

Andrea Sanna | 20 Giugno 2024

Sui social Emanuela Folliero è davvero una furia. La presentatrice sui social, per poi rivolgersi alle autorità competenti, ha denunciato il furto subito da sua madre di 96 anni.

Emanuela Folliero denuncia il furto

Tra le tantissime notizie di queste ore legate al mondo dello spettacolo e ai vip, ne abbiamo una che farà piuttosto indignare (e giustamente) La conduttrice Emanuela Folliero nella giornata di ieri ha vissuto dei momenti di vero panico ed è stata costretta a soccorrere sua madre, rapinata in centro a Milano.

Una vicenda davvero assurda che l’ex volto di Mediaset ha raccontato sui social. La presentatrice ha mostrato tutto il suo risentimento per il gesto e ha denunciato la mancanza di sicurezza della città della moda, ormai continuamente nelle prime pagine tra i fatti di cronaca per episodi di questo tipo.

Su Instagram l’ex annunciatrice ha pubblicato un video mentre era intenta a raccontare quanto successo. Lì vicino a Emanuela Folliero, su una panchina, è seduta sua madre, molto provata da quanto appena accaduto:

“Non è possibile sono con mia mamma e mia zia Giuliana 93 e 96 anni con me e hanno rubato la borsa, queste stro**e maledet*e. Io ne avevo una di qua e una di là e non è possibile rubare la borsa a una persona con disabilità. Dove viviamo? La sicurezza dov’è? Non si può andare in giro. Adesso mia madre si sente anche male”.

Successivamente seduta al tavolo di un bar, Emanuela Folliero ha chiesto a sua madre come si sentisse e quest’ultima, piuttosto spaventata, ha risposto “non bene”, scuotendo la testa. Indignata la presentatrice TV ha detto che sarebbe andata a denunciare coloro che hanno compiuto questo gesto:

“(….) Di che cosa si devono integrare queste qua di che cosa? Devono tornare a casa loro, ma non hanno una coscienza, una madre. No devono togliere una borsa e far stare male mia madre, ma io se ti vedo… vado in prigione io”.

Appresa la notizia il web si è mostrato vicino sia a Emanuela Folliero che alla sua mamma. Si spera che questa vicenda possa essere da insegnamento e che le autorità possano intervenire per poter in qualche modo cercare di evitare fatti di questo tipo.