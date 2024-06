Gossip

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2024

Grande Fratello

Stando a quanto si mormora in queste ore, due celebri ex Vipponi del Grande Fratello Vip si sarebbero fidanzati

Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore in rete, sembrerebbe che due noti ex Vipponi del Grande Fratello Vip si sarebbero fidanzati.

Scoppia la scintilla tra due ex Vipponi del Grande Fratello Vip?

Nel corso degli anni tra diversi concorrenti del Grande Fratello Vip e Nip è nato l’amore e alcune di queste storie durano ancora oggi. Tuttavia solo nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati due noti ex Vipponi, che stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete si sarebbero fidanzati. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, che ospite a Radio Marte ha raccontato l’ultimo pettegolezzo del giorno.

LEGGI ANCHE: Alessandro Borghese ha vomitato durante una puntata di 4 Ristoranti: “C’era odore di mer*a” (VIDEO)

Stando a quanto ha svelato l’esperta di gossip, sembrerebbe infatti che Barù stia frequentando nientemeno che l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, che come sappiamo è stata una delle protagoniste della quinta edizione del format Vip del GF. Stando a quanto si mormora, proprio quest’ultima avrebbe di recente trascorso del tempo a casa di Barù in Toscana e pare che tra i due ci sia un flirt in corso.

D: “Si vocifera un flirt tra Sonia Lorenzini che in questi gg è stata a casa di Barù in Toscana….Barù il nobile del grande fratello”

G: ”Quello di Jessica Selassié” #jeru #barulino pic.twitter.com/Gdmc4ZD4eV — En (@En72x) June 19, 2024

Come tutti ricorderanno, l’ex Vippone nella casa del Grande Fratello Vip 6 si era avvicinato a Jessica Selassié e proprio la Principessa aveva mostrato particolare interesse per il suo coinquilino. Quest’ultimo tuttavia non ha mai voluto approfondire la conoscenza, nonostante centinaia di fan facessero il tifo per questa coppia. Anche dopo la fine del reality show di Canale 5, i follower degli ex Vipponi sperarono ardentemente che tra Barù e Jessica scoppiasse l’amore e ancora oggi sono in molti a sostenerli.

Pare tuttavia che il nobile toscano abbia del tutto pagina e che a oggi stia frequentando Sonia Lorenzini. Al momento però i diretti interessati non hanno ancora commentato il gossip sul loro conto ma senza dubbio nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori news in merito.