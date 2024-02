Spettacolo

Debora Parigi | 12 Febbraio 2024

Nella puntata di stasera, lunedì 12 febbario, di Striscia la Notizia, comparirà anche Novella 2000. Infatti il TG satirico era presente alla festa del nostro giornale che si è tenuta al Festival di Sanremo. Ma gli occhi erano soprattutto puntati su Valeria Marini che ha ritrovato l’ex fidanzato Gimmi Cangiano con la nuova fiamma Denny Mendez.

Striscia la Notizia alla festa di Novella 2000 a Sanremo

Si è da poco concluso il Festival di Sanremo e durante la kermesse il nostro giornale ha organizzato una festa “SanremoSì” in cui sono stati consegnati vari premi legati alla musica e allo spettacolo. Presenti tantissimi artisti di questi due panorami, ma non è mancato il gossip.

C’era infatti anche Valerina Marini che però ha rivisto il suo ex fidanzato Gimmi Cangiano, arrivato in compagnia della nuova fidanzata Danny Mendez. Durante la serata non potevano mancare le telecamere di Striscia la Notizia con l’inviato Enrico Lucci.

Proprio stasera, quindi, su Canale 5 alle 20.35 andrà in onda il servizio di Striscia la Notizia alla festa di Novella 2000. In particolare riguarderà la reazione che ha avuto la stellare Valeria Marini alla vista dell’ex con la nuova fiamma. E abbiamo alcune anticipazioni su ciò che è accaduto.

Valeria, infatti, non ha gradito la presenza dell’ex Gimmi Cangiano alla festa insieme alla nuova consorte Danny Mendez. E proprio ai microfoni del giornalista di Striscia la Notizia Enrico Lucci ha dichiarato: “Ma fa il politico o il buffone?”.

Il servizio completo nella puntata di stasera di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20.35.