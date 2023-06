Novella 2000 TV Award, tutto sulla serata di premiazione

Tv Award

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla serata di premiazione dei Novella 2000 TV Award, in programma il 14 giugno

La serata di Novella 2000 TV Award

Il meglio della tv illumina i TV Award Novella 2000 Virgo.

Sarà una serata veramente strepitosa e glamour quella che si terrà per l’assegnazione del premio TV Awands Novella 2000 Virgo a Villa ReNoir di Legnano. Uno dei locali più conosciuti al mondo, che ospiterà l’edizione 2023 del Premio che viene assegnato alle trasmissioni e agli artisti più amati dello spettacolo, per ogni singola per la categoria.

I Premi saranno aggiudicati grazie a milioni di voti che i lettori hanno inviato tramite il settimanale Novella 2000 e il sito novella2000.it. Le premiazioni avranno luogo il prossimo 14 giugno, dalle ore 20.00, come detto, nella splendida cornice di Villa ReNoir, creata da Paolo Renis a Legnano.

La cena di Gala è riservata ai vincitori e a tutti i conduttori, i cantanti, gli attori, i giornalisti, gli opinionisti, gli sportivi e i concorrenti di quiz e reality che, ogni giorno, arricchiscono i palinsesti delle principali reti televisive italiane e che il settimanale Novella 2000 segue da sempre.

Anche quest’anno la conduzione della serata è affidata a Beppe Convertini con il supporto organizzativo della Star’s Management.