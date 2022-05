Nonostante siano passati alcuni giorni dall’eliminazione di Nunzio Stancampiano da Amici 21, il ballerino sta ancora facendo discutere il web. Inaspettatamente infatti l’allievo di Raimondo Todaro ha ottenuto una popolarità incredibile e in molti stanno continuando a sostenerlo. In queste ore intanto sul web sta girando un video che risale alla sera dell’eliminazione di Nunzio dal talent show. Nel filmato sentiamo chiaramente la redazione di Amici 21 acclamare e applaudire il ballerino, che di lì a breve avrebbe lasciato la casetta definitivamente.

Nel mentre Nunzio Stancampiano in questi giorni ha anche fatto ritorno sui social, dove ha scritto un lungo post nel quale ha parlato del suo percorso. Ma non solo. Il ballerino si è infatti rivolto anche ad Alessandra Celentano e a Maria De Filippi. Queste le sue dichiarazioni:

“Eccomi qua. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto… in primis Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino. Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto Raimondo Todaro. Sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso. […] Ringrazio i miei compagni di avventura, grazie per avermi fatto sentire a casa. Un pensiero affettuoso alla maestra Alessandra Celentano che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti. Un “GRAZIE” speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me, ti voglio bene”.