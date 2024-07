Che emozione alle Olimpiadi! Tra una medaglia e una gara, c’è stata anche una toccante proposta di matrimonio. Un atleta italiano ha infatti chiesto a sorpresa la mano della fidanzata.

Olimpiadi, proposta di nozze da un atleta italiano

Non solo l’oro vinto da Nicolò Martinenghi e l’incontenibile gioia dei suoi genitori, c’è stato anche un altro momento emozionante durante la giornata di ieri. Torniamo alla mattina, quando Federico Nilo Maldini e Paolo Monna alle Olimpiadi hanno vinto rispettivamente la medaglia d’argento e il bronzo con la pistola 10 metri.

Ed è proprio Federico Nilo Maldini che ha fatto un qualcosa di sorprendente e inusuale, quando ha sorpreso la sua fidanzata Carlotta con una proposta di matrimonio! Un momento che ha fatto il giro del web e commosso tutti! Inginocchiato davanti a lei con un anello in mano (quello del loro fidanzamento), il ragazzo ha così incoronato una giornata straordinaria per la sua carriera e lo sport azzurro. Delle Olimpiadi davvero indimenticabili per lui. Ecco il preciso istante della proposta….

Gli attimi tra Federico e Carlotta ieri durante la giornata sono davvero tenere. Davanti alle telecamere, ancora frastornati, per l’argento alle Olimpiadi, ha dichiarato: “Ho chiesto a Carlotta di diventare mia moglie e a quanto pare ha detto sì. Poi ho preso l’anello che avevo in mano, il microfono che mi era stato dato e mi sono messo in ginocchio e le ho detto una frase che non ricordo”.

Così Federico Nilo Maldini ha sfruttato la romantica atmosfera parigina delle Olimpiadi per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. In quel momento Casa Italia è diventata un vero e proprio tripudio! Il ragazzo ha raccontato anche che sua sorella e suo padre hanno già trovato la location perfetta per l’evento.

La storia tra l’atleta delle Olimpiadi di Parigi e la sua Carlotta va avanti da 4 anni. Solo ora hanno deciso di coronare il loro sogno di diventare marito e moglie: “Io ho tolto l’unico anello che avevo in quel momento che è una fedina che abbiamo fatto per il primo anno di fidanzamento”, ha raccontato.

Insomma un qualcosa del tutto improvvisato e spontaneo alle Olimpiadi di Parigi. Nulla di preparato e lo si percepisce dalle bellissime immagini emerse poi sui social. Che dire? Auguri, ragazzi!