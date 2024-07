Ieri sera Nicolò Martinenghi ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi ed è subito corso ad abbracciare i genitori, in lacrime per lui

Oro alle Olimpiadi di Parigi, Nicolò Martinenghi dopo la vittoria è corso subito ad abbracciare i suoi genitori. Mamma Alessandra e papà Samuele, colmi di gioia, sono scoppiati in lacrime e il dolce momento ha intenerito tutti.

L’emozionante abbraccio tra Nicolò Martinenghi e i genitori

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, Nicolò Martinenghi ha riscritto la storia! L’atleta azzurro ci ha regalato una serata davvero indimenticabile con la conquista del primo oro per l’Italia in questi Giochi Olimpici. Nei 100 metri rana ha raggiunto questo traguardo 24 anni dopo Domenico Fioravanti.

Non appena si è reso conto della grande impresa sportiva compiuta, Nicolò Martinenghi è corso subito ad abbracciare i suoi cari. In particolare i genitori, Alessandra e Samuele Martinenghi e la fidanzata Adelaide. In particolare l’abbraccio con mamma e papà ha davvero commosso tutti, anche per la reazione di entrambi, che giustamente non hanno potuto trattenere le lacrime. Vedere il proprio figlio raggiungere un obiettivo così grande è motivo di grande, immenso orgoglio. E questo abbraccio e la loro commozione dice tutto….

Le parole di Martinenghi

Ufficialmente nella storia del nuoto italiano e Mondiale, Nicolò Martinenghi ha dato una gioia al nostro Paese alle Olimpiadi di Parigi 2024, con la conquista dell’oro nei 100 metri raga maschili. L’ha fatto superando l’inglese Adam Peaty. E non era per nulla facile.

Ai microfoni Rai sono queste le parole a caldo di Nicolò Martinenghi: “È la ciliegina sulla torta dopo i titoli europei e mondiali. Questa medaglia la dedico ai miei genitori, alla mia ragazza e ai miei supporters che sono qui a vedermi”.

Una carriera sempre in crescendo quella di Nicolò Martinenghi, che l’ha visto spesso faticare, ma pian piano raggiungere importanti obiettivi come le Olimpiadi per l’appunto. Su di lui, così come sugli altri azzurri, ci sono davvero grandi aspettative. Il successo di Nicolò è meritato e dovuto grazie anche all’aiuto di un allenatore come Marco Pedoia.

A Tokyo alle scorse Olimpiadi, Nicolò aveva vinto il bronzo, ma l’obiettivo è sempre stato raggiungere il gradino più alto del podio. Ecco cosa raccontato in zona mista, ai microfoni Rai:

“Dopo aver preso medaglia a Tokyo, il mio allenatore si è sbilanciato dicendo che sarei stato il migliore in acqua. Durante la gara non nego che di aver chiuso anche gli occhi, ma non ho pensato a nulla, se non a tirar fuori il meglio di me”.

Che dire? Congratulazioni a Nicolò Martinenghi!