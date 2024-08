Possiamo chiamarle le Olimpiadi dell’amore e delle proposte di matrimonio quelle di Parigi 2024. E questa volta è accaduto a una delle farfalle italiane dopo la gara che ha visto salire le atlete sul podio conquistando la medaglia di bronzo nella ginnastica ritmica. Ecco il video di quel momento.

Per Alessia Maurelli delle Farfalle arriva la proposta di matrimonio alle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Parigi non sono solo gare, vittorie, sconfitte e medaglie. E così, tra una polemica e l’altra, c’è anche tempo per l’amore. Amore che in più occasioni quest’anno si è trasformato in proposte di matrimonio. Che fossero tra uomo e donna o tra due donne, che fosse lui a chiedere la mano a lei o viceversa, a vincere è stato l’amore.

E una nuova proposta è avvenuta proprio poco fa al termine della gara a squadre di ginnastica ritmica a cui hanno preso parte per l’Italia le ben note Farfalle. Piazzatesi al terzo posto (ma non sono mancate le polemiche per alcune decisioni nei punti assegnati) le atlete sono salite sul podio e hanno indossato la medaglia di bronzo. Ma al termine della premazione per una di loro è arrivata una grande sorpresa che l’ha fatta commuovere.

LEGGI ANCHE: Fedez lancia una nuova frecciatina all’ex moglie Chiara Ferragni?

Alessia Maurelli si è ritrovata di fronte il fidanzato Massimo che si è inginocchiato e le ha mostrato un anello dentro una scatolina di velluto. Lei è rimasta senza parole, mettendosi la mano davanti alla bocca incredula. E anche le sue colleghe sono rimaste felicemente sorprese impazzendo dalla gioia. Il tutto è avvenuto di fronte alle telecamere e durante la telecronaca italiana. “Sei matto”, gli ha detto prima di rispondere sì alla proposta con le lacrime agli occhi e indossando l’anello. Poi ha baciato e abbracciato il fidanzato con la coppia sommersa dai fotografi. Anche la speaker delle Olimpiadi ha fatto sapere a tutto il pubblico presente che era appena avvenuta una proposta di matrimonio.

Successivamente, ai microfoni Rai, Alessia Maurelli ha espresso tutta la sua emozione e felicità sia per il bronzo conquistato alle Olimpiadi che per la proposta davvero inaspettata. Le sue parole: “Un evento particolare, ancora non ho realizzato. L’anno scorso avevo detto al mio fidanzato che l’avrei fatto io. Mai avrei pensato che l’avrebbe fatto lui. Io gli avevo detto ‘ti farò la proposta l’anno prossimo’. Invece come avete visto è arrivata a me poco fa e sono emozionatissima“.