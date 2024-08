Nelle storie Instagram di Fedez spunta un commento di dubbio gusto. E in molti pensano che sia una frecciatina all’ex moglie Chiara Ferragni. Ecco cosa ha scritto il rapper e cosa sta succedendo ultimamente.

La nuova storia di Fedez è una frecciatina a Chiara Ferragni

Da dopo che il loro matrimonio è finito, Fedez e Chiara Ferragni fanno probabilmente ancora più parlare di loro. Sì perché entrambi pare abbiano nuovi flirt, qualcuno palese e quacuno presunto. Il rapper non si è mai nascosto dal farsi paparazzare con ragazze, mentre l’influencer sembra tenerci un po’ di più alla sua privacy.

Di recente lui ha messo delle foto su Instagram mentre è in vacanza circondato da tante ragazze, alcune anche note. E non sono mancati i commenti contro tirando in ballo anche l’ex moglie. Lei invece è al centro di un gossip che la vedrebbe in requentazione con Silvio Campara (un uomo che sarebbe sposato).

In tutto questo continuo rincorrersi di gossip e indiscrezioni, nelle storie Instagram di Fedez è spuntato un post che per molti ha tutta l’aria di essere una frecciatina proprio a Chiara Ferragni. Usando qualche “francesismo” il rapper ha scritto: “Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la me*da sotto il tappeto. Io ho deciso di cag*rvi in salotto. Buona recita”.

Per gli utenti, questa frase sarebbe appunto contro l’ex moglie o in generale contro chi prende le difese di lei e scredita lui. Nel suo discorso in molti ci leggono il fatto che lui fa tutto alla luce del sole (nel bene o nel male), mentre lei invece si nasconderebbe per salvare la faccia ma farebbe lo stesso che fa lui.

La soap opera continua!