È diventato virale sui social il video in cui la ginnasta Zhou Yaqin abbraccia tutte le avversarie alle Olimpiadi

Zhou Yaqin, 19enne ginnasta cinese, diventa il simbolo dello spirito olimpico. Durante la gara alle Olimpiadi va ad abbracciare tutte le sue avversarie e il video diventa virale sui social.

Olimpiadi, Zhou Yaqin e l’abbraccio alle avversarie

Nuova giornata di Olimpiadi a Parigi con tante news sui nostri atleti. Stasera gioca l’ItalVolley maschile dopo la semifinale acciuffata da Paola Egonu e compagne, il bronzo di Matteo Furlani e la grande attesa per Gimbo Tamberi dopo i guai fisici.

Ma c’è una scena che è vista da tutti come un simbolo di sportività e dolcezza, come se spiegasse con un gesto il vero senso delle Olimpiadi. L’insegnamento ce l’ha regalato una giovanissima ginnasta cinese di nome Zhou Yaqin. La ragazza, che ha vinto l’argento, ha gareggiato nella gara alla trave che ha consegnato l’oro olimpico alla nostra Alice D’Amato e il bronzo a Manila Esposito.

Dopo l’esercizio suo e delle compagne, è rimasto impressa la reazione di Zhou Yaqin che è andata ad abbracciare tutte le sue avversarie. Un gesto che dovrebbe essere normalità, ma che al giorno d’oggi non è sicuramente così scontato come si potrebbe pensare. Dai video, tra le tante, la vediamo stringere forte proprio Alice D’Amato, Manila Esposito, ma anche Simone Biles o Rebeca Rodrigues de Andrade.

Le immagini della ginnasta alle Olimpiadi sono diventati un vero e proprio simbolo di questa edizione e hanno intenerito gli utenti, che hanno condiviso il momento talmente tante volte che ora è virale.

Comunque la tenerezza e la sportività di questa ragazza è qualcosa di estramamente commovente ❤️ sicuramente ha vinto la medaglia d’oro per la sportività #GIOCHIOLIMPICI #Paris2024 #yaqinzhou pic.twitter.com/k2jbpF6gXu — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) August 6, 2024

Questa però non è stata l’unica immagine diventata virale con protagonista la giovanissima atleta, Zhou Yaqin. Durante la premiazione poco dopo, Alice e Manila hanno compiuto il consueto gesto alle Olimpiadi del “morso della medaglia”. Un qualcosa che non rientra nella cultura della ginnasta cinese, la quale è non solo rimasta sorpresa, ma ha voluto replicare la scena.

La dolcezza di Zhou Yaqin è certamente uno dei momenti che tutti ricorderemo di queste Olimpiadi di Parigi.