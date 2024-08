Se volete leggere le anticipazioni e la trama di The Family per l’episodio del 7 agosto, siete nel posto giusto. Tutto sugli episodi e dove vedere la serie in TV e streaming.

Anticipazioni The Family 7 agosto

Ecco le anticipazioni di The Family del 7 agosto:

A seguito di quanto successo a Yagmun, Aslan accetta il consiglio di Devin. Fa in modo che Serhat venga arrestato con la testimonianza della ragazza.

Prima di consegnarlo alla polizia, però, Aslan incontra Serhat e promette di ucciderlo non appena uscirà di prigione. Dall’altra parte Devin si offre di aiutare Yagmur a riprendersi e la aiuta a distrarsi con una serata in discoteca insieme ad Aslan. Per lei però non è facile.

Hulya intanto continua la sua guerra contro Devin, ma Aslan mette subito le cose in chiaro e le ricorda che sua moglie fa parte della famiglie e, di conseguenza, anche Yagmur.

Quando va in onda

Vi state chiedendo quando va in onda The Family? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 potete guardare la serie televisiva a partire dalle 14:45, al termine di un’altra soap turca come Endless Love (QUI LE ANTICIPAZIONI).

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Quante sono su Canale 5? The Family anche in Italia, così come in Turchia è divisa in due stagioni. Ma a differenza della terra d’appartenenza (13 e 17 episodi a stagione), nel nostro Paese abbiamo 39 episodi la prima e da 51 nella seconda.

Dove vedere le puntate in TV e streaming

In TV e streaming dove vedere The Family? La serie turca si può vedere su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Infinity, che si tratti di sito o app a seconda delle vostre preferenze.

All’interno della piattaforma si può vedere la diretta con l’episodio in onda in quel momento. È possibile però anche guardare la puntata più tardi. Su sito e app sono presenti anche gli altri episodi.