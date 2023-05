Olly ha una nuova fiamma? Pizzicato con una donna over 60

NEWS

Debora Parigi | 31 Maggio 2023

Olly starebbe con una donna di 60 anni

Abbiamo conosciuto Olly al Festival di Sanremo 2023 con la sua canzone “Polvere” che è piaciuta a molti e quindi lui stesso ha riscosso grande successo. Davvero molto carina è stata anche la sua performance nella serata dei duetti insieme a Lorella Cuccarini. Ma adesso parliamo di lui non per la musica, ma il gossip. Pare infatti che possa avere una nuova fiamma che però non è una sua coetanea, bensì una donna molto più grande di lui.

A lanciare lo scoop è il portale Webboh che, a dimostrazione di questo rumor, ha pubblicato anche una serie di foto e un video in cui si vede il cantante insieme a una signora in maniera abbastanza vicina e considerata intima. A tal proposito il portare scrive:

“È proprio vero, l’amore non ha età! Olly è stato paparazzato con quella che sembra essere la sua nuova fiamma, una signora molto più grande di lui. Pochi mesi fa, durante un’intervista, Olly ci aveva raccontato di essere ufficialmente single, ma ad oggi le cose sembrano cambiate. Sul web infatti girano delle immagini molto interessanti in cui è molto vicino ad una signora over 60!”

Subito quindi sono partiti i commenti su questa presunta storia d’amore. Tra chi apprezza e chi storce il naso, c’è anche chi solleva qualche dubbio. Alcuni, infatti, pensano che la signora in questione possa essere sua madre. Altri, invece, fanno notare che invece ci sia qualcosa che bolle in pentola. Chi lo segue rivela che lui ha sempre delle sorprese e fa anche cose molto divertenti e iconiche. Ecco che quindi vari suoi fan sono convinti che queste foto provengano da qualcosa legato alla sua musica. In particolare si pensa a un nuovo pezzo in vista dell’estate.