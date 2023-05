NEWS

Nicolò Figini | 31 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Cosa portano i naufraghi a L’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 sta per raggiungere la sua conclusione, ma il percorso è ancora lungo e i naufraghi stanno cercando di sopravvivere tra un litigio e l’altro. Nel frattempo, però, in Italia Ilary Blasi rilascia intervista in merito al suo programma e di recente ha svelato qualche curiosità interessanti.

La conduttrice, infatti, ha affermato che tutti i concorrenti hanno a disposizione uno psicologo per sfogarsi nel caso in cui lo sentissero necessario. Inoltre lo staff medico è composto da un responsabile, quattro medici e tre infermieri. I naufraghi, in più, si sottopongono ogni settimana a un controllo scrupoloso in modo da permettere loro di “continuare a vivere in una situazione di privazione del cibo“.

Le curiosità, tuttavia, non finiscono qui perché Ilary ha anche rivelato che cosa possono portarsi in Honduras. La presentatrice ha parlato di qualche indumento e dei beni di prima necessità per quanto riguarda l’igiene personale:

“Due completi intimi, due magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), due camicie o golf, due pantaloni o gonne, due paia di scarpe, due paia di calze. Poi vari articoli per l’igiene intima e personale”.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023, poi, possono anche scegliere tre oggetti che devono venire concordati insieme alla produzione. Di questi, infine, solo uno potrà essere portato con loro sull’isola:

“Tre oggetti devono obbligatoriamente essere concordati con la produzione. Di questi tre, ne sarà scelto solo uno da portare sull’isola una volta arrivati in Honduras. Sono poi concessi: spazzolino, pettine o spazzola e due rasoi usa e getta”.

Infine, in caso di necessità, i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 dispongono anche di una quantità giornaliera di sali minerali. Questo quanto dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.