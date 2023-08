Oriele, nuovo capitolo della soap: Oriana e Daniele avvistati di nuovo insieme a Ibiza (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 4 Agosto 2023

Di nuovo pace tra Oriana e Daniele? Avvistati insieme a Ibiza

Alla fine lei ha aperto la porta e si sono visti e forse chiariti. Ci riferiamo alla storia d’amore più tira e molla dell’estate 2023, nonché alla coppia che fa sempre chiacchierare di sé: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due ormai continuano a tenere banco tra le cronache rosa anche se qualcuno (non i loro fan) inizia seriamente a stufarsi.

Come se guardassimo una qualsiasi soap opera, dove eravamo rimasti? I due si erano lasciati. Era stato proprio lui a farlo sapere tramite social (per poi rendere privati i suoi profili), raccontando che era arrivato a questa decisione perché avevano due visioni di relazione diverse. In pratica pare che avrebbero iniziato una relazione a distanza (lei dovrebbe lavorare a un nuovo programma in Spagna) e a lui questa cosa non piaceva.

Lei è quindi volata a Ibiza dove però lui, a sorpresa, l’ha raggiunta. Non chiedeteci perché, magari ci ha ripensato e non la voleva pù lasciare. Ma come lui stesso ha raccontato in un video, si è presentato alla porta del suo hotel, ma lei non gli ha aperto. Ma adesso qualcosa è cambiato di nuovo e pare che Oriana e Daniele abbiano fatto pace. I due infatti sono stati pizzicati insieme, uno dietro l’atro, fuori dal residence Las Boas dove lei soggiorna.

A quanto pare alla fine Oriana ha aperto quella porta al fidanzato (non dobbiamo più chiamarlo ex, vero?). I fan ovviamente sono pazzi di gioia. Qualcuno sente di aver contribuito a questa pace con i messaggi scritti a entrambi. Altri fanno congetture su numeri fortunati e cose simili. E in tutto questo, una grande fetta del web si è invece stufato di loro e del continuo tira e molla. Tanto che qualcuno ormai non fa altro che dire che sono tutte mosse per far parlare di loro.