Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Le parole di Francesca Michielin

Sono stati mesi decisamente intensi per Francesca Michielin. L’amata cantante infatti lo scorso febbraio ha pubblicato il suo nuovo album, Cani Sciolti, e contemporaneamente è partita per un lungo tour nei teatri, che l’ha portata in giro in tutta Italia. Nel mentre poche settimane fa la cantautrice è stata confermata per la seconda volta di fila alla conduzione di X Factor e solo di recente si sono svolte le registrazioni delle Audizioni. Come se non bastasse Francesca ha dato il via alla leg estiva del suo tour, che proseguirà fino a settembre inoltrato. Poco fa però è arrivata una notizia che ha immediatamente fatto preoccupare tutti i fan.

Con un video postato sui social, Francesca Michielin ha svelato che a causa di un problema di salute a breve dovrà subire un piccolo intervento. Per questo motivo la cantante, che tuttavia ha voluto rassicurare il pubblico, è stata costretta ad annullare due concerti, con la promessa di tornare sul palco a settembre. Queste le sue dichiarazioni:

“Ciao a tutte e a tutti. Faccio questo video perché per me è importante, a maggior ragione in una situazione del genere, potervi parlare e potervelo dire a voce. Non posso, purtroppo, fare i concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. Non posso perché, senza girarci tanto intorno, è giusto che abbiate massima trasparenza da parte mia, ho un problema di salute. Io ovviamente non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni, e ovviamente dopo dovrò stare un po’ a riposo. Poi però tornerò più forte di prima. Spero capiate, mandatemi le vostre good vibes”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Francesca Michielin per il suo intervento, e nel mentre attendere con ansia il suo ritorno sul palco.