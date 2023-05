NEWS

Nicolò Figini | 30 Maggio 2023

GF Vip 7

Una fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si è mostrata in lacrime per la fine della loro relazione. L’ex vippona l’ha consolata

Oriana cerca di consolare una fan

Da giorni non si fa altro che parlare della crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Purtroppo sembra che la coppia abbia deciso di separarsi ed entrambi in questo momento stiano soffrendo molto. La prima a parlare è stata l’ex vippona, la quale ha chiesto ai suoi fan di non taggarla più in post riguardanti l’amore:

“Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore su ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non fatelo. Non sto bene, grazie”.

In queste ore, invece, Daniele Dal Moro si è lasciato andare a un lunghissimo sfogo su Instagram. All’interno delle sue Stories, infatti, ha parlato dei motivi che hanno portato a chiudere la relazione con Oriana Marzoli:

“Lei può avere ragione per delle cose e io per altre. Ma non ci capiamo. Abbiamo un tipo di vita differente io e lei. Ho cercato di andarle incontro facendo il massimo e cose che faccio. Ho fatto quel che potevo“.

Ovviamente i loro follower sono rimasti molto delusi dalla separazione. Non possono credere che una coppia che sembrava affiata come la loro non esista più. Su Twitter, per esempio, una ragazza ha pubblicato una foto in lacrime: “Da ieri sono in lacrime per loro due. Mi sono affezionata tanto alla coppia e sentire che si sono lasciati per me è un dolore“. A consolarla è arrivata Oriana Marzoli:

“Non piangere cucciola, che mi fate piangere di più a me”.

La fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in lacrime

La fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in lacrime