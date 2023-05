NEWS

Andrea Sanna | 30 Maggio 2023

GF Vip 7

I motivi della rottura tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

In questi giorni sui social non si parla d’altro che della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia, nata nella Casa del GF Vip, pare abbia deciso di mettere la parola fine alla propria conoscenza. In una room di Twitter è stata proprio la venezuelana a parlarne e, 24 ore dopo, a dire la sua è stato l’imprenditore.

Secondo la ricostruzione fatta da Daniele Dal Moro tutto sarebbe nato a causa di alcune discussioni inerenti i social e l’incontro con Antonella Fiordelisi nei giorni scorsi pare sia poco apprezzato da Oriana Marzoli.

Sempre in uno spazio su Twitter proprio Daniele Dal Moro ci ha tenuto a dire il proprio punto di vista nel corso della tarda serata di ieri. Il veneto ha svelato che ci sono state delle incomprensioni e tante litigate e una di queste, che avrebbe scatenato il caos, è legata proprio alla reunion con Antonella. Ma ci ha tenuto a precisare: “Non è il motivo della rottura”, anche se non ha di certo agevolato. Daniele ha fatto sapere che non voleva fare niente di male e di aver avvertito Oriana di questo incontro con i Donnalisi: “Voi non so che cavolo le scrivete e lei mi ha detto che si sente umiliata”.

Nel lungo sfogo Daniele Dal Moro ha proseguito dicendo di aver litigato e che hanno difficoltà a capirsi. Oriana Marzoli gli avrebbe rimproverato il fatto che lui sui social non si espone. L’ex vippone ha poi raccontato che Oriana elimina e ripubblica le foto quando qualcosa non va e lui per questo pare averla rimproverata. Sempre Daniele ha fatto presente che lui sui social non mette mai niente, ma per lei e per i fan sempre molto carini l’ha fatto. Lui è una persona molto riservata e non pubblica nulla del suo lavoro e della sua vita lontana dai riflettori:

“Riprendermi quando sono con la mia ragazza non è nelle mie corde. Sono molto riservato, di solito pubblico foto in palestra e poco altro”, ha fatto presente Daniele. Poi Dal Moro ha anche informato che molte delle discussioni partono da chi manda a entrambi cose in privato, che si tratti di fan o hater. Ecco il motivo del suo sfogo nei giorni scorsi su Twitter.

Infine Daniele Dal Moro ha precisato che la verità sta nel mezzo: “Lei può avere ragione per delle cose e io per altre. Ma non ci capiamo. Abbiamo un tipo di vita differente io e lei. Ho cercato di andarle incontro facendo il massimo e cose che faccio. Ho fatto quel che potevo”, ha concluso. Come reagirà ora Oriana Marzoli?