Nicolò Figini | 7 Giugno 2023

GF Vip 7

La confessione di Oriana Marzoli e Daniele

Finalmente, dopo lunghe giornate passate ad attaccarsi a vicenda, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. Nel corso di una lunga intervista hanno spiegato cosa li ha portati a chiarirsi e hanno rivelato di aver messo da parte l’orgoglio per poter dimostrare quanto ci tengono l’uno all’altra:

“Abbiamo cercato un punto di incontro. Mi ha fatto capire di cosa ha bisogno perché è stressato da altre cose e non vuole passare il tempo a discutere. Se mi vuole bene deve lasciare da parte l’orgoglio, come ho sempre fatto io, e dimostrare quanto ci tenga a me.

Che non vuol dire stare con me, ma rendermi felice nelle piccole cose. Avere pazienza e combattere questa ansia e la carica negativa che mette quando le cose non gli piacciono. Le persone si capiscono quando parlano, con calma, senza estremizzare. Il problema di fondo è che lui è insicuro per la sua storia di vita e io per la mia. Bisogna cercare di capire la sofferenza l’uno dell’altra“.

Successivamente Oriana Marzoli ha raccontato come mai si era ingelosita a causa delle segnalazioni dei fan, i quali le avevano fatto notare dei “like” e dei “segui” che Daniele aveva messo ad altre ragazze. Il tutto, afferma l’ex vippona, è dovuto da un rapporto traumatico con un suo ex fidanzato che l’aveva tradita più volte.

Infine i due innamorati hanno fatto una confessione hot, parlando di ciò che hanno fatto subito dopo essersi chiariti: “Il sesso non manca, anzi, è intenso. Diciamo che non è mai stato quello il nostro problema”.

Questa una parte dell’intervista rilasciata a Chi Magazine e riportata anche da BlogTivvu. Siete contenti che Oriana Marzoli e Daniele si siano finalmente riappacificati? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.