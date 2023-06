NEWS

Andrea Sanna | 7 Giugno 2023

Giulia Salemi

Grande Fratello, torna Giulia Salemi?

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla prossima edizione del Grande Fratello, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, se ne inizia già a parlare. In particolare della presenza di Giulia Salemi e del ruolo che ricoprirà. Ma andiamo per ordine.

Da quanto è emerso l’intenzione della squadra di lavoro è quella di rinnovare la durata del reality show (quindi ritornare a un massimo di 3/4 mesi) e soprattutto cercare personalità non per forza note al mondo dello spettacolo. Dunque da qui l’idea di un programma non prettamente incentrato sui vip ma anche su persone comuni con storie interessanti da raccontare.

Nel mentre che si cerca di capire come lavorare in questi termini, però, grande attenzione anche sui volti che affiancheranno Signorini in trasmissione. Se è da definire ancora la presenza di Orietta Berti (anche se Dagospia ha confermato il suo ruolo come opinionista) così come di chi la affiancherà, si sta parlando tanto di Giulia Salemi.

Ebbene se in un primo momento si pensava che potesse prendere il ruolo di Sonia Bruganelli, a quanto pare potrebbe non essere così. L’influencer italo-persiana infatti secondo Amedeo Venza conserverà il ruolo di “inviata social”. Ecco quanto si legge a riguardo: “Sarà ancora Giulia Salemi la commentatrice social del GF Nip e/o Vip!!! E ora è caccia agli opinionisti!!!”

Storia Instagram su futuro di Giulia Salemi

Sebbene dunque si pensasse che Giulia Salemi potesse sedersi sulla poltrona di opinionista, secondo questi pettegolezzi Signorini ha invece deciso di confermarla nel ruolo in cui l’abbiamo vista nell’ultima edizione.

In ogni caso comunque Sonia Bruganelli in diverse interviste ha più volte dichiarato che se dovesse verificarsi il cambio della guardia, proprio Giulia Salemi e Soleil Sorge sono tra coloro che vedrebbe più adeguate come opinioniste del GF Vip 7.

Precisiamo come sempre che in ogni caso si tratta di indiscrezioni e solo pian piano scopriremo quale sarà il ruolo di Giulia Salemi al Grande Fratello. Così come chi sarà presente insieme a lei tra gli opinionisti.