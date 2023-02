Martina si riavvicina a Daniele e scatena la gelosia di Oriana, che sbotta (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Febbraio 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli si arrabbia con Daniele che si è riavvicinato a Martina

Oggi al Grande Fratello Vip 7 è successa una cosa che ha fatto arrabbiare tantissimo Oriana Marzoli. E la “colpa” sarebbe di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. In pratica lui ha fatto uno scherzo alla sua ex lanciandole una secchiata d’acqua mentre erano in cucina.

Secondo Giaele si tratta di una risposta a un altro gesto fatto dalla Nasoni precedentemente. Secondo lei è stato un voler dire, da parte di Daniele, che la ex è andata a rompergli le scatole e quindi per dispetto le ha lanciato l’acqua. Ma Oriana non è stata proprio dello stesso parere. Si è mostrata davvero molto arrabbiata e si è sfogata appunto con Giaele e Nicole. Nel suo sfogo non solo si è infuriata con Daniele, ma anche con Martina e Antonella che, secondo lei, fanno tutte le amicone. E fanno così per farla arrabbiare.

Lo sfogo di Oriana Marzoli è andato avanti a lungo ed è arrivata a dire, riferendosi a Daniele: “Non mi deve parlare più!”. Poi su lui e anche sulle altre due vippone (Martina e Antonella) ha detto: “Tutti falsi di m***a”. E ha detto questa ultima frase più volte anche in spagnolo.

A quanto pare successivamente Daniele è venuto a sapere di quanto è successo e non l’ha presa bene. La Murgia ha cercato di farlo ragionare, ma lui ha semplicemente detto che pensa prima di tutto alla sua salute mentale e fisica. Quindi non può stare dietro a queste situazioni che gli fanno venire l’ansia e basta. Potete vedere il suo discorso QUI.