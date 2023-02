Luca Laurenti in lacrime per Maurizio Costanzo: “Per me era un papà” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 25 Febbraio 2023

Le lacrime di Luca Laureti ricordando Maurizio Costanzo da Silvia Toffanin

La puntata di oggi, sabato 25 febbraio, di Verissimo si è aperta con uno speciale dedicato alla scomparsa di Maurizio Costanzo. La sua morte ha sconvolto tutti, lasciando un vuoto enorme anche nel panorama culturale. Essendo grande volto Mediaset, l’azienda ha modificato gran parte del suo palinsesto (togliendo ovviamente la messa in onda dei programmi in cui è presente Maria De Filippi). Come detto, quindi, Silvia Toffanin ha dedicato la prima parte del programma in ricordo del giornalista e ha avuto due ospiti per parlarne: Rita Pavone e Luca Laurenti.

In studio, di fronte alla conduttrice, c’era la Pavone che ha parlato del suo rapporto con Costanzo e del lavoro fatto con lui. Poi c’è stato il collegamento con Laurenti che ha lavorato ben 9 anni con Costanzo a Buona Domenica. Quindi tra loro il rapporto è stato davvero molto stretto.

Luca Laurenti, quindi, ha iniziato a parlare, ricordando Maurizio Costanzo: “Io ho perso un padre, non ci si abitua alla morte delle persone. Era tenerissimo, per me era un papà. Maurizio lo metto nella mia cornice famigliare, ci ho passato nove anni a Buona Domenica. Già per me adesso parlarne…”. Ma subito si è ritrovato con la voce rotta ed evidentemente commosso. Cercando di continuare nel suo discorso, è però scoppiato a piangere.

Anche Silvia Toffanin era visibilmente provata e con gli occhi lucidi. Laurenti ha cercato di riprendere a parlare. Ma è stato davvero difficile: “In questi momenti uno si trova ad essere un alchimista e un equilibrista. Un equilibrista in mezzo a una medaglia che sono lacrime…”. La spalla di Paolo Bonolis ha davvero avuto difficoltà a mettere insieme un discorso e si è scusato per non riuscire a parlare.

Per domani è prevista una puntata speciale di Verisissmo dedicata proprio al ricordo di Maurizio Costanzo. In studio da Silvia Toffanin ci saranno tantissimi ospiti per parlare di ciò che è stato il giornalista e del rapporto che avevano con lui.

Potete intanto rivedere tutto sul sito di Mediaset Play.