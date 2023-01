NEWS

Debora Parigi | 4 Gennaio 2023

GF Vip 7

I fratelli Rodriguez racconterano alcuni rumor su Luca Onestini e Soleil Sorge

Come in molti ricorderanno quella del GF Vip 7 non è la prima volta per Luca Onestini. Infatti partecipò alla seconda edizione del reality (arrivando anche in finale) alcuni mesi dopo la sua esperienza a Uomini e donne dove scelse Soleil Sorge. Con lui, in quella edizione del GF, c’era ad esempio Giulia De Lellis, ma anche i fratelli Rodriguez: Cecilia e Jeremias.

Al GF Vip 2 risale la fine della relazione tra Luca e Soleil, sulla quale hanno avuto uno scontro lo scorso lunedì durante la puntata. Per chi non ricorda bene le dinamiche, Luca scoprì mentre era nella Casa che la fidanzata lo aveva tradito con l’altro tronista. Quanto successo andò avanti a lungo con tanto di pianto di Onestini e ospitate della Sorge in cui lanciava accuse all’ex.

E proprio tutta la vicenda fece scattare i dubbi di Cecilia e Jeremias, i quali tirarono fuori delle voci che avevano sentito dire prima di entrare nella Casa. I fratelli Rodriguez, infatti, parlarono di “tutto organizzato”. E proprio Cecilia disse che aveva saputo prima dell’inizio del reality che Onestini aveva già organizzato tutto per lasciare Soleil in diretta. Però la Sorge, a quanto pare, lo aveva battuto sul tempo. Ma non solo, si vociferava anche che Soleil doveva provarci con un fidanzato di una delle vippone. Ecco il video di quella edizione del GF in cui successe quanto vi abbiamo raccontato:

Dopo il confronto di lunedì scorso tra Luca Onestini e Soleil Sorge e dopo gli attacchi del fratello di lui, Gianmarco, i fan sono andati a ricercare proprio tutto questo. Il video in pratica è usato dagli utenti per dimostrare che Luca non è stato una vittima in questa storia e che lui stesso aveva organizzato un teatrino.