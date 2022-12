NEWS

Nicolò Figini | 29 Dicembre 2022

GF Vip 7

La verità su Oriana Marzoli e Luca Onestini

Oltre alle mille liti che hanno coinvolto alcuni vipponi della casa del Grande Fratello, ieri sera è stato anche tempo di chiarimenti. Luca Onestini e Oriana Marzoli, infatti, di recente sembrano essersi avvicinati molto. Tra loro è scattato anche il bacio sotto al vischio, come accaduto anche per altri concorrenti, visto che fa parte di un gioco ideato dagli autori. Oriana non è convinta e non vorrebbe andare tra le braccia di Luca perché ha paura di prendere un’altra porta in faccia come accaduto con Spinalbese.

A spingerla, però, c’è Giaele De Donà. Quest’ultima nella notte le ha parlato e le ha dato il suo punto di vista: “Gli ho detto che gli avrei parlato e lo faccio. Vado io. Voglio dirgli quello che penso io e non quello che mi hai detto. Ma sì, io sono convinta di sta cosa. Tu non puoi basarti su una frase detta ai fatti che ci sono“. Poi Giaele ha sottolineato come Onestini la cerchi ogni volta che non la vede: “Lui ti ha aspettato per venti minuti per pranzare perché tu non c’eri ed eri in confessionale. Quando sei uscita io gli ho chiesto di fumare e lui ha voluto farti compagnia“. (QUI il video).

io amo giaele ma deve finirla di spingere oriana su onestini giuro che se si ritira per colpa di questa cosa io faccio la pazza pic.twitter.com/uM5yOdkowz — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_wednesday) December 29, 2022

Giaele, quindi, era convinta che Luca provasse dei sentimenti o comunque un forte interesse per Oriana. La De Donà, infine, è andata da Onestini e gli ha chiesto che cosa prova per lei. La risposta è stata: “Non mi è scattato qualcosa in più. Non l’ho mai vista in quell’ottica“. Giaele, perciò, gli ha consigliato di confessare tutto alla Marzoli per evitare che possa fantasticare su un interesse reciproco e non ricambiato.

