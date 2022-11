Sarah svegliata da urla alle 5 di mattina: è Oriana un po’ euforica (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 22 Novembre 2022

GF Vip 7

Lo scherzo di Oriana Marzoli a Sarah Altobello

Quella di ieri sera del GF Vip 7 non è stata una puntata facilissima per Oriana Marzoli. La situazione con Antonino Spinalbese non si è risolta e lei ha concluso dicendo che se lui vorrà è disponibile a parlare, ma non farà lei il primo passo. A questo aggiungiamoci il forte litigio con Edoardo Tavassi che ha visto le opinioniste schierarsi dalla parte di lui. E concludiamo proprio con il fratello di Guendalina che è stato il preferito del pubblico.

Oriana ha anche concluso la puntata in lacrime, con Alfonso Signorini che le ha chiesto se gli facesse un sorriso prima di chiudere la puntata. Ma lei era davvero turbata. Il motivo di queste lacrime le ha rivelate più tardi ad Antonino, dando la colpa a lui. “Sono arrabbiata con te! Tu hai detto che hai paura di stare con me! Tu mi hai detto che ‘il problema non sei tu ma sono io’, questa frase la dicevo io ai ragazzi quando non mi interessava più conoscerli. Quindi se tu me l’hai detta significa che non vuoi più conoscermi“, ha detto la vippona. Passato quel momento, però, la bella Venezuelana ha trovato il modo di risollevarsi il morale facendo un po’ di baldoria tutta la notte e facendo anche qualche scherzetto.

Complice probabilmente l’aver bevuto qualche bicchiere di troppo, questa mattina alle 5 Oriana Marzoli era molto sveglia e ha pensato bene di tenere tutti svegli. In realtà tanti dei concorrenti erano ancora in piedi, ma qualcuno si era coricato. Tra questi Sarah Altobello che se ne stava bella tranquilla nel suo letto a riposare. Non ci è riuscita percbé proprio Oriana è entrata di corsa nella stanza urlando “Svegliaaaaaa”. Presente anche Luciano Punzo. Ecco il video del momento:

ORIANA CHE ALLE 5 DEL MATTINO UBRIACA ENTRA IN STANZA DA SARAH URLANDO “SVEGLIAAAA” VI PREGO IO MI STO PISCIANDO #gfvip pic.twitter.com/04SuSiCTdi — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 22, 2022

Sarah comunque non si è arrabbiatta, anzi si è messa anche a ridere capendo che la coinquilina era probabilmente un po’ alticcia. Probabile, anche, che la Pugliese non fosse totalmente addormentata, per questo forse non si è arrabbiata ed è stata al gioco.