Nicolò Figini | 9 Novembre 2022

Alessandra Celentano Belve

Quando lascerà Amici Alessandra Celentano?

In una lunga intervista a Belve Alessandra Celentano ha trattato vari argomenti. E in molti di questi c’entrava Amici, il talent show che la vede come maestra di ballo da diversi anni. Si è andati dall’accusa di bullismo di Lorella Cuccarini al litigio avuto in diretta con Maria De Filippi:

Una volta, durante una serata di Amici perfino Maria De Filippi è esplosa contro di lei dicendo: “Non capisco cosa fai ad Amici perché non vai a dirigere La Scala. Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo. Sei scema, se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel sedere e non scherzo”. Ci è rimasta male? Se lo aspettava?

La sua risposta è stata: “Allora, prima di tutto nella direzione artistica de La Scala ci sono già stata. quindi… Ci sono rimasta male. Non ci siamo parlate per un po’ in quel periodo. E poi ci siamo chiarite, sì“. La Fagnani, perciò, le ha domanda come mai lei, che fa parte della vecchia guardia di Amici, funziona ancora e di più: “Secondo me perché sono vera e me stessa. Non so a cosa pensare cosa fare. Se hai una verità la devi dire. Io on interpreto. Sono esigente, dura e tosta ma non cattiva. Io ormai sono un evergreen. La Strega interessa di più rispetto alla Fatina. Se capissi di sbagliare tornerei indietro, ma succede raramente“.

La conduttrice è partita con un altro quesito: “Lei ha detto che a sedia di Amici la tiene stretta con le unghie e con i denti. Quindi una poltrona di Amici comunque è per sempre o potrebbe lasciare?“. Questa la risposta di Alessandra Celentano: “Mi hanno cresciuta con una frase che è davvero perfetta: ‘Il cimitero è piena di gente indispensabile’. Finché sono felice io vado a lavorare felice e contenta. Amo il mio lavoro. Quando cambieranno le cose io sarà in quel cimitero lì. No, nel senso che quando arriverà il mio momento sarò cosciente e sarà giusto così“.

