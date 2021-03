1 La gaffe di Orietta Berti

Giornate molto impegnative queste per Orietta Berti, a causa della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. La cantante in questi giorni, dal suo arrivo nella Città dei Fiori, ha realizzato già uno svariato numero di interviste, dove si è raccontata al pubblico a casa. Nel corso di una di esse, però, ha commesso una gaffe.

Ad Orietta Berti è stata posta una domanda molto chiara: “Con chi vorresti duettare tra i colleghi presenti in gara?”. L’artista non si è tirata indietro e ha risposto con la sua solita spontaneità, sostenendo che ci sono diversi cantanti ad averla colpita: “Mi piacerebbe cantare con Madame“, ha esordito la Berti, che ha poi aggiunto ancora: “Ma anche con Ermal Meta… come anche con i Nazeskin”.

Ed è proprio qui che Orietta Berti ha commesso una gaffe. La cantante ha chiamato erroneamente i Maneskin con un altro nome. Il momento, come al solito, non è sfuggito al popolo del web, che ha subito catturato i pochi secondi sulle varie piattaforme social. Ecco il video con protagonista l’Orietta nazionale!

Nel mentre che la gaffe di Orietta Berti fa il giro dei social, l’artista sta riscuotendo grande successo al Festival di Sanremo 2021. Il suo brano “Quando ti sei innamorato” al momento si trova ben posizionato in classifica provvisoria, al numero nome, mentre ha spopolato il duetto con Le Deva. Insieme al quartetto femminile, ieri sera, Orietta Berti ha portato sul palco dell’Ariston una performance impeccabile, sulle note della meravigliosa “Io che amo solo te”, di Sergio Endrigo.

Come si posizionerà questa sera Orietta Berti? Staremo a vedere cosa ci aspetterà nel corso della puntata di stasera.